Gran expectativa a un mes de la 3ª Medio Maratón New Balance

La competencia será el domingo 12 de octubre con la distancia principal de 21K y alternativas de 10K y 5K, con el circuito del año pasado y la costanera local como punto de concentración. Se espera alcanzar los 1500 participantes.

La expectativa va en aumento, a poco más de un mes de la tercera Medio Maratón New Balance en la ciudad, la cual es organizada por New Balance Series con el auspicio de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a través del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

En las primeras dos ediciones el ganador de la clasificación general fue el olímpico Joaquín Arbe (21K), mientras que en damas se impusieron Alejandra Carinao (2023) y Luján Urrutia (2024). En 10K también hay un vigente bicampeón, Eulalio “Coco” Muñoz (2023 y 2024) mientras que Andrea Pariente (2023) y Claudia Arbe (2024) ganaron entre las mujeres.

La New Balance Comodoro 2025 se desarrollará el domingo 12 de octubre con las distancias competitivas 21K y 10K, en tanto que también estará la alternativa de los 5K participativos, con concentración, largada y llegada en la Costanera local céntrica.

A mitad de año el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez se reunió con el responsable de NB Race Series, Rodolfo Giordano, trazando balance de las últimas dos ediciones y disponiendo la nueva fecha para la esperada tercera edición de una competencia que llegó a la ciudad para quedarse.

En esa oportunidad el responsable de la empresa organizadora confirmó la fecha y el mismo circuito del año pasado, poniendo en valor a la única carrera de la marca en la Patagonia, la cual tuvo 1300 participantes el primer año, 1400 el segundo y espera alcanzar o superar los 1500 atletas para este 2025.

Cabe destacar que las inscripciones se realizan únicamente online a través de la página oficial del evento. En cuanto a las inscripciones para Running Teams, es importante aclarar que los grupos de entrenamiento podrán solicitar un código, a través del cual obtendrán un beneficio del 10% de descuento sobre el valor del ticket.

El código se podrá solicitar a través del mail [email protected] detallando nombre de Running Team y cantidad de participantes. De igual manera existe un descuento para atletas con discapacidad.

Con la inscripción vendrá incluido el servicio de hidratación, como así también el kit del corredor que incluye la remera oficial del evento, número de identificación, chip (distancias competitivas), servicio de guardarropas y medalla.

Web: https://raceseries.newbalance.com.ar/2025/21k-comodoro-rivadavia-2025/