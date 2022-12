Gran Hermano 2022: Una expulsión polémica y el reingreso de Daniela, Agustín y La Tora

Para darle un nuevo impulso al juego, Gran Hermano armó para este lunes por la noche su gala especial de repechaje, que finalmente tuvo a tres nuevos ingresantes a la casa por la expulsión de Juliana. Los más votados fueron los máximos favoritos en las redes sociales para ganar la elección para sumarse al reality por una nueva oportunidad.

Santiago del Moro anunció quién había sido el más votado, algo que por lo que se posteaba en las redes sociales parecía muy claro. Daniela fue la elegida, con más del 40% de los votos. Unos minutos después entró a la casa, donde nadie la esperaba, y generó muchas alegrías, en especial la de Julieta y Romina, y el enojo de Coti, que no fue a saludarla.

¿”PESTAÑELA” O “VENGAÑELA”?

Su enemiga estaba en una de las piezas, consolando a Maxi, tocado por la expulsión de Juliana, junto a Nacho, a “El Cone” y Thiago, pero todos saben que el ingreso de “Pestañela” desatará una guerra entre la correntina y la modelo, que vio fuera de la casa como su amiga la traicionaba, le hacía la espontánea y hablaba mal de ella. En esos primeros minutos de la morocha de regreso en la casa, Coti no participó de la alegría del resto y se mantuvo alejada y algo ausente.

Embed La vuelta de Daniela a la Casa.



En ningún momento apareció Coti... #GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/AAqXJaBi1V — Gran Hermano Clips (@GHermano_2022) December 27, 2022

Luego de su ingreso, Del Moro anunció el segundo participante que volvía a la casa. Se trata de Agustín, quien cosechó más del 47% de los votos contando los tres que seguían en carrera. Pero luego de ese anuncio, llegó la sorpresa, aunque algunos la esperaban. Es que la salida de Juliana le cambió los planes a Gran Germano y por eso resolvió que ingresara un tercer participante, que iba a salir de Mora o La Tora.

Agustín entró a puro llanto y fue directo abrazar a Marcos, su amigo y además uno de los más fuertes de la casa en la consideración del público, lo que hará que siga jugando junto a él para sumar apoyo luego de las polémicas que lo terminaron sacando de Gran Hermano y haciendo que muchos se bajen de "La Frodoneta".

Para el final quedó el ingreso de "La Tora", que en el mano a mano con Mora obtuvo el 68,76% de los votos. ¿Cumplirá su promesa de ir por Coti y por "El Cone"? Su entrada ya dio algún aviso de quiénes la recibieron con los brazos abiertos, ya que los "hermanitos" esperaban solo a dos participantes de vuelta al juego y la llegada de Lucila, una de las más combativas de la casa, va a generar muchas peleas.

Embed La vuelta de la Tora a casa #GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/y2gqCL7jR8 — Gran Hermano Clips (@GHermano_2022) December 27, 2022

JULIANA FUE EXPULSADA

Desde que volvió a ingresar a la casa de Gran Hermano, Juliana no paró de revelarle información a sus compañeros. Con estas actitudes, "Tini" rompió el aislamiento y, aunque fue advertida en varias ocasiones, no cambió en nada su actitud.

Embed Comunicado de Gran Hermano a Juliana para que abandone la casa.



Maxi se encuentra muy mal luego de esto y ya planea irse de la casa. #GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/m8ZblPy0Vm — Gran Hermano Clips (@GHermano_2022) December 27, 2022

Ante estas situaciones, Gran Hermano tomó la decisión de expulsar a Juliana de la casa por incumplir la regla máxima del reality y se lo comunicó a todos en la gala de repechaje de este lunes.

“He detectado distintas situaciones en donde Juliana desobedeció la norma de no revelar información desde el exterior. Luego de muchas advertencias, siguió quebrantando el reglamento y hasta confesó en una charla con Maxi que durante sus días afuera envió gente a gritar diversos mensajes”, comenzó diciendo el Gran Hermano a la hora de comunicar la decisión a la casa.

“Tras analizar estas situaciones mi decisión fue que Juliana no pudiera nominar y quedara automáticamente en placa. No obstante, durante todo el fin de semana, antes y posterior a la Navidad, Juliana siguió desacatando esta regla. Incluso, luego de que fuera convocada al confesionario, más de una vez. Para explicarle sobre la gravedad de su conducta. Por lo tanto resolví dejar sin efecto mi sanción inicial. Y ahora sí voy a comunicar la sanción definitiva: Juliana, he decidido tu expulsión de la casa. Te voy a pedir que te despedidas de tus compañeros y que cumplas ahora mismo con esta medida”, dijo la voz y le pidió a la participante que abandone inmediatamente la casa.