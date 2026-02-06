Gremio docente confirma movilización el 11de febrero

El congreso extraordinario de ADOSAC celebrado este viernes, resolvió la adhesión al paro nacional y una jornada de movilización para el miércoles 11 de febrero.

La medida de fuerza del gremio docente de Santa Cruz se enmarca en el rechazo a la reforma laboral, el congelamiento salarial y en defensa de los puestos de trabajo y la estabilidad laboral en Santa Cruz. La sesión se desarrolló bajo la presidencia honorífica de Geraldine Adamini (Río Gallegos), Miguel Almonacid (El Calafate) y Valentina González (Las Heras), docentes recientemente fallecidos que tuvieron una participación destacada en la construcción histórica de la asociación.

La protesta también incorpora la defensa de la Ley de Glaciares y los reclamos provinciales contra el congelamiento salarial establecido por la Resolución 030/26 del Ministerio de Economía.

“Se realizará de manera conjunta con el Frente Sindical, fortaleciendo la unidad de los trabajadores frente a las políticas de ajuste y las reformas consideradas anti obreras” se indica en el comunicado de prensa.

Asimismo, desde el gremio remarcaron que la unidad sindical es una herramienta central para enfrentar el escenario económico y laboral actual.

Por otra parte, en Caleta Olivia se convocó a una reunión de gremios para este sábado, con el objetivo de avanzar en la organización del paro y la movilización del 11 de febrero en toda la provincia.

Fuente: Nuevo Día