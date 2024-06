Guillermina Valdés opinó sobre Joaquín Furriel luego de la separación

Hace menos de un año que Guillermina Valdés oficializó su romance con Joaquín Furriel. Sin embargo, de un momento a otro la pareja sorprendió al revelar que el amor llegó a su fin. Si bien se filtraron algunas de las versiones respecto a lo que sucedió, fue ella quien decidió hablar.

La pareja siempre intentó mantenerse con el perfil bajo, por lo que las únicas noticias que los rodeaban hacían alusión a cómo avanzaban fortalecidos. Es por eso que sorprendió cuando se reveló la información de que el amor llegó a su fin entre Joaquín Furriel y Guillermina Valdés.

Es que la noticia la dio a conocer Fernanda Iglesias, por lo que indicó que el motivo por el cual decidieron poner un punto final fue por el hecho de que no funcionaron como pareja. Si bien lo intentaron, con el correr de los meses se dieron cuenta de que era no era sano seguir con la relación.

“Me aclaró bien lo que había pasado. Me dijo que tuvieron un año hermoso y que no fue por discordia o por la distancia porque él está trabajando en España. Me dijo que se estaban conociendo y aprovecharon todos los momentitos que pudieron estar juntos, pero me contó que no funcionaron como pareja”, expuso la periodista sobre la separación.

En este contexto, quien salió a hablar para contar sus sensaciones ante lo que está ocurriendo fue Guillermina Valdés, quien habló sobre cómo fueron los meses en los que estuvieron juntos: “Estoy bien. Gracias por preguntar. Nos separamos hace un par de semanas y tenemos un vínculo muy armónico (siempre fue así)”.

Además, en diálogo con Ciudad, la modelo opinó sobre Joaquín Furriel y las sensaciones que le quedaron tras confirmar que la relación llegó a su fin: “Lo quiero mucho a Joaco, es una hermosísima persona”.

Por lo pronto, el actor se encuentra trabajando en España, por lo que se muestra ajeno al revuelo que generó la finalización del romance. Es por eso que aún no ha brindado declaración al respecto, ni contado su versión de lo que llevó a que el romance se termine.