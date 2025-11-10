Gustavo Lemos sumó su cuarto triunfo profesional

El boxeador se hizo fuerte en la pelea de fondo profesional de la velada “Noche de Uppercut III” en el Polideportivo Municipal de General Conesa, Río Negro, y noqueó a Diego Lescano en la categoría superwelter (hasta 69,850kg.).

En el Polideportivo Municipal de General Conesa, Río Negro, el último fin de semana se efectuó la velada “Noche de Uppercut III”. En la que Gustavo Lemos fue el protagonista de la noche al derrotar en el segundo round y por nocáut a Diego Lescano, en una pelea que no dejó dudas ya que lo tiró dos veces.

El púgil nacido en Formosa y radicado en Comodoro Rivadavia viajó con el apoyo del Ente Comodoro Deportes y volvió con un gran triunfo. Esta es la cuarta victoria como profesional y la segunda por KO, tiene dos empates y cinco derrotas.

Lemos, quien ya le había ganado a Lescano en la ciudad, explicó el combate de revancha y dijo que “sabía que iba a venir a buscar la pelea y en el primer round trabajé de contragolpe, lo dejé venir un poco y en el final le metí una mano y vi que la sintió”.

“En el segundo round salí directamente a buscar la pelea, entró una derecha, cayó, le hicieron la cuenta, le dieron el pase y salí a apretar de vuelta y pude conectar otro derechazo, no se pudo levantar”, amplió.

En ese sentido, el boxeador expresó que “salí tranquilo, sabía que él tenía más presión que yo al ser local y porque ya había perdido conmigo. Gracias a Dios salió todo bien y pudimos traer la victoria para Comodoro”.