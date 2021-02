Habitantes de Diadema cortan la ruta 39

Habitantes de Diadema Argentina decidieron cortar la ruta Provincial 39 ante la falta de respuestas por parte de la Cooperativa de Viviendas y Servicios Públicos de Diadema Argentina (COVIDIAR) por los constantes problemas con el agua potable. Según denuncian los residentes del sector, no cuentan con el suministro hace 20 días y hoy se movilizaron hasta la sede de la prestadora de servicios, pero no fueron recibidos por nadie.

“No fue nadie de la cooperativa. Es una vergüenza. Estamos cortando hasta que aparezca un síndico o un representante de COVIDIAR y nos dé una solución. Nosotros queremos agua, no queremos cortar la ruta”, aseguró Alejandra Ojeda, en diálogo con El Patagónico.

“Había un cartel a la entrada que a las 18 nos iban a atender mientras tanto nosotros estamos sin agua. Nosotros cortamos ruta y no dejamos pasar a nadie. No pasa ni empresas petroleras ni nadie. Ya avisamos que no vamos dejar pasar a nadie hasta que se haga presente alguien para darnos soluciones”, afirmó.

Tal como informó El Patagónico, el problema se agudizó en los últimos días a tal punto que cumplirán un mes sin el servicio. Los vecinos deben sacar agua de las canillas que se encuentran en el patio por la falta de presión que tiene el suministro.

La preocupación en Diadema pasa por las altas temperaturas y porque hay varios vecinos que se encuentran aislados por ser casos positivos de coronavirus y no cuentan con agua potable para higienizarse ni para consumo personal.

Ante esta situación, COVIDIAR puso a disposición una camioneta con un tanque y una bomba de agua para brindarles reservas a los habitantes. Sin embargo, los vecinos cuestionan que solo se llena medio tanque y que el agua no es apta para consumir.

También hay preocupación porque los tanques están vacíos y secos durante mucho tiempo. “Cuando vienen a cargar los tanques, comienza a salir todo el polvillo que se junta ahí. No solo se contamina el tanque sino todo lo que es cañerías. Por eso decimos que el agua no es para consumo. En mi caso, lo único que hago es largar la mochila del inodoro”, aseveró Alejandra y detalló que la camioneta de COVIDIAR pasa entre 24 y 48 horas debido a que hay una lista de espera.