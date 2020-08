Habló la madre de Facundo Castro: "hasta que no me entreguen a mi hijo no voy a parar"

Ayer al mediodía, Cristina la madre de Facundo Castro admitió que no tenía esperanzas de encontrarlo con vida. Después del hallazgo de restos, que al día de la fecha se analizan, expresó: “el mismo día que me paré en Mayor Buratovich sentí que le habían hecho algo malo a mi hijo, lo sentí en el cuerpo y como mamá y a mí nadie me va a sacar de la cabeza y del corazón ese sentimiento: mi hijo nunca llegó a Bahía Blanca. Hoy me levanto con esto y me acuesto con esto. Hasta que no me entreguen a mi hijo no voy a parar, no quiero que mi hijo sea un desaparecido más en democracia”.

Sobre la investigación, remarcó: “siento que nos siguen poniendo trabas, tenemos un fiscal que quiere desviar la causa para otro lado, cuando sabemos perfectamente lo que pasó, está tratando de actuar en complicidad con los policías de la bonaerense. Ya sabemos lo que pasó con mi hijo, no necesitamos que nos sigan dando vueltas, simplemente que actúen y que lo hagan rápido”,

Para Cristina; “esta gente sigue callando, ocultando y tapando y cada vez se suma más gente a ayudarlos y entorpecen más la investigación. No puedo creer que sigan desviando la investigación para otro lado y cada vez se suma más gente tratando de ocultar y tapar la verdad. Con mi abogado, el doctor Peretto, hemos hecho de investigadores, sacamos cuentas, hicimos números, caminamos cada lugar que hicieron los patrulleros de Villarino, desde la fiscalía no lo hicieron. Fuimos los que estuvimos parados en un basurero esperando que llegara la Policía Federal para recoger unas muestras de hueso, fuimos nosotros los que estuvimos desde un primer momento.

Mi vida cambió rotundamente, no sonrío, no me sale, solo tengo la fuerza necesaria para llegar hasta las últimas consecuencias”.

Sobre la indiferencia de quienes eligen no referirse al caso, Cristina indicó que “hay mucha gente que me acompaña y mucha gente que mira para otro lado. A esa gente hipócrita que hoy mira para el costado, ojalá esto nunca le pase porque si esto pasa en democracia hoy soy yo, pero mañana pueden ser ellos y el día que nos necesiten nosotros no vamos hacer como ellos, vamos a salir todos a gritar y a pedir para que esto no vuelva a pasar nunca más”.

“Yo nací en el 77 y viví cada cosa que pasó en este país y leí muchísimo y sentí cada cosa que pasó. Reclamé por Santiago Maldonado y Facu era militante por los Derechos Humanos. Facu era amistad, alegría, compañerismo, siempre predispuesto a ayudar a quien lo necesitara, un amor incondicional por los animales. Perro o gato que andaba dando vuelta en la calle se lo traía a la casa, ya era un zoológico mi casa. Siempre digo que mi familia es una mesa y hoy a esa mesa le falta una pata. A mis hijos los críe libres y bajo esa libertad me sacaron a Facundo”.

Cabe señalar que las últimas novedades de la causa siguen apuntando a la Policía Bonaerense. El martes -tras un allanamiento en la comisaría de Teniente Origone- encontraron un objeto de Facundo. Cristina, presente en el momento del hallazgo, confirmó que se trataba de una sandía pequeña de madera, un regalo de la abuela de Facu. Ayer se encontraron objetos en un canal del río Colorado, cerca de Pedro Luro, a pocos metros del lugar que los tres testigos indicaron que vieron cómo Facundo era subido a un patrullero. Hoy se hará un análisis para saber si esos objetos pertenecían al joven desaparecido.