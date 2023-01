Hackearon Rapipago y se congelaron pagos y depósitos

"Hubo dos días sin servicio, ahora algunos andan y otros no. Nosotros como agencia decidimos no utilizarlos hasta que esté funcionando al 100%", explicó el comerciante comodorense, Antonio Ostoich.

Se informó que la compañía Gire Soluciones, especializada en la gestión de pagos y dueña de Rapipago, sufrió un hackeo en el cual se vieron perjudicados datos sensibles de la empresa.

Al respecto Antonio Ostoich, comerciante y con sucursal de Rapipago, explicó en LaCienPuntoUno que en Comodoro Rivadavia se registraron inconvenientes en pagos que no entraron a la SCPL y Camuzzi. “Hubo dos días sin servicio; ahora algunos andan y otros no. Nosotros como agencia decidimos no utilizarlos hasta que esté funcionando al 100%”, dijo.

Asimismo aconsejó: “Tienen que conservar el ticket para comprobar su pago. Yo entiendo que no van a tener inconvenientes, pero sí va a tardar porque es algo a nivel nacional y habrá un tiempo de espera. Hay que reclamar a RapiPago”.

En tanto, desde la empresa comunicaron que la situación se dio por un malware que afectó principalmente los sistemas que Gire Soluciones utiliza para prestar servicios a algunas entidades financieras.

En el comunicado oficial se detalla: “Desde Gire Soluciones queremos informar el día 7 de diciembre 2022 detectamos la activación de un malware nuevo que afectó los servicios de Gire Soluciones SAU, pese a encontrarse operativos todos los sistemas de seguridad informática de Gire Soluciones para la prevención de este tipo de eventos”.

“Frente a esto hemos tomado todas las acciones posibles para restablecer el normal funcionamiento lo antes posible”, agregan y finalizan: “Lamentamos las molestias que este episodio pueda ocasionar a nuestros clientes”.

La empresa también explicó en profundidad lo sucedido en diálogo con Infotechnology. “Los proveedores que nos dan soporte a las plataformas antivirus en uso nos informaron que se trataría de un Malware Zero Day, variante aún innominada de la familia Play Ransomware o Play Cript”, señalaron.