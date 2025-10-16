Hallan el cuerpo de Azul Semeñenko en un canal

El Ministerio Público Fiscal certificó que se trataba de la trabajadora estatal desaparecida hace 3 semanas en la ciudad de Neuquén. Investigan un transfemicidio.

En horas de la noche de este miércoles confirmaron que el cuerpo hallado en un canal correspondía a Azul Semeñenko, la trabajadora estatal que estaba desaparecida en Neuquén. El Ministerio Público Fiscal confirmó la identidad tras lo revelado en el informe preliminar de autopsia que remitió el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.

Además, revelaron que murió debido a "heridas punzocortantes en la zona del tórax y brazos". La Justicia ahora investiga un transfemicidio. La investigación judicial quedó a cargo de Guadalupe Inaudi, integrante de la fiscalía de Delitos contra las Personas, quien trabaja junto al personal del departamento de Seguridad Personal de la Policía provincial.

Azul Semeñenko, trabajadora estatal de Neuquén, tenía 49 años y estaba desaparecida desde el 25 de septiembre. Su desaparición fue denunciada el 30 del mismo mes por una amiga, luego de varios días sin contacto.

Según informó el comisario general Dante Catalán, el celular de Semeñenko registró su última conexión en la zona del río Neuquén, entre las calles Paimún, Chocón, Tronador y la península Hiroki. A partir de ese dato, la Policía desplegó un operativo integral de búsqueda con equipos montados, canes adiestrados, buzos, personal de Bomberos y recursos técnicos especializados.

Finalmente, fue encontrada sin vida el martes en el oeste de la ciudad. El cuerpo fue hallado envuelto en un colchón inflable de color azul y atado con alambres y sogas, en avanzado estado de descomposición.