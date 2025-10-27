Hallan a una mujer y a su beba sin vida en Caleta Olivia

El penoso suceso fue descubierto por la policía a media mañana de ese lunes en una vivienda ubicada en el barrio René Favaloro de Caleta Olivia.

Por el momento se desconocen las causas del deceso de la mujer de aproximadamente 35 años, identificada como Wanda Haro, madre de una beba de pocos meses, quienes fueron hallados sin vida en el suelo de un hall, según dejaron trascender fuentes confiables a El Patagónico.

De acuerdo a los datos suministrados de manera extraoficial, un familiar fue el que alertó a la policía, preocupado porque la mujer no respondía los mensajes y llamados telefónicos desde el sábado y tampoco abría la puerta las veces que acudió a la vivienda ubicada en la calle Francia.

Ante esta preocupante situación, una comisión policial se hizo presente alrededor de las 10:00 de este lunes y forzó la puerta, encontrando a las víctimas en el suelo sin signos vitales, algo que luego fue confirmado por un equipo de emergencias médicas del Hospital Zonal.

Hasta pasado el mediodía se hallaba trabajando en el lugar personal de la policía científica y profesionales del ámbito de forense de la justicia provincial, en tanto se espera un informe de la Dirección Regional Zona Norte de la fuerza de seguridad provincial para conocer precisiones sobre el luctuoso suceso que conmociona a la población-