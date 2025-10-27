Homenaje a Néstor Kirchner a 15 años de su fallecimiento

El acto tuvo lugar al promediar la tarde de este lunes junto al busto de quien fuera la máxima figura de la historia política de Santa Cruz.

El acto-homenaje fue organizado por la mesa de conducción del Partido Justicialista de Caleta Olivia y reunió a la militancia adulta y juvenil partidaria, potenciándose la concurrencia por el triunfo obtenido en toda la provincia en las elecciones parlamentarias nacionales del domingo.

Néstor Carlos Kirchner, quien fuera intendente de Río Gallegos, gobernador de Santa Cruz y presidente de la Nación, falleció el 27 de octubre de 2010 cuando se encontraba en El Calafate y el busto que perpetúa su memoria en Caleta Olivia fue inaugurado en 2014 por iniciativa del exconcejal Miguel Troncoso.

En su entorno se le rindió un respetuoso minuto de silencio y luego se escucharon los discursos del militante de base Esteban Neira; de la dirigente de la rama juvenil Nayla Cabrera; del exintendente José Córdoba y del actual concejal Carlos Aparicio (foto).

En todos los casos, además de resaltar la impronta política e institucional de Kirchner, hicieron alusión a la necesidad de fortalecer el partido y cuestionaron con dureza a los actuales gobiernos nacional y provincial, para finalmente entonar la tradicional marcha peronista.