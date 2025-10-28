Reclamo por agua: cortaron la avenida del acceso norte

La tensión social por los extensos cortes de agua por red que afectan a numerosos barrios de Caleta Olivia sigue en aumento.

Vecinos que en horas de la mañana habían bloqueado dos cargaderos donde se aprovisionan camiones cisternas, decidieron cortar por la tarde y por casi una hora, las dos manos de Leandro Alem, la avenida de acceso norte, frente al edificio del Supeh y el de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

Los manifestantes que residen en los barrios Mar del Plata, Golfo San Jorge, General Paz, Bicentenario y otros, tenían previsto inicialmente llevar su protesta a la Ruta 3, pero finalmente decidieron hacerlo en la zona urbana, a partir de las 17:30, ante la atenta mirada de personal policial.

Mostraron pancartas, banderas y bidones vacíos para visibilizar su indignación, asegurando que en algunos sectores el agua no llega desde hace más de veinte días y que ya no pueden seguir pagando grandes sumas de dinero a los propietarios de camiones cisternas para abastecerse.

Este corte hizo que el tránsito de vehículos livianos fuera desviado pero los camiones tuvieron que esperar paso durante muchos minutos, en tanto se sucedieron fuertes discusiones con varios automovilistas.