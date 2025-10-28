Indignados por escasez de agua bloquean cargaderos de camiones

Vecinos de diferentes barrios de Caleta Olivia tomaron este lunes la decisión de bloquear dos cargaderos de agua de camiones, indignados por no recibir el suministro por red durante muchos días.

Otro grupo de personas, en tanto, se presentó en las desvencijadas oficinas de la empresa de distribución Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), pero sus responsables no se hallaban presentes, por lo cual descargaron su bronca con una empleada, generándose fuertes discusiones y un breve bloqueo al patio de esa dependencia.

Algunas familias, como el caso de las que residen en el barrio Golfo San Jorge, ubicado en la zona suroeste del ejido urbano, manifestaron a El Patagónico que no reciben agua desde hace más de 20 días, advirtiendo que de continuar la aguda problemática podrían llegar a cortar la Ruta 3 esta misma tarde, a partir de las 17.

El nuevo periodo de escasez de agua en esta ciudad comenzó hace poco más de un mes y se fue agudizando por las constantes interrupciones del volumen que llega del acueducto del Lago Musters, debido a roturas del ducto y disminución de reservas emplazadas en territorio chubutense. Esta situación no puede ser compensada por la producción de la planta que potabiliza el agua de mar (ósmosis inversa) y la de los pozos acuíferos de zona de meseta.

Gran parte de la población de Caleta se ve obligada a comprarle agua a los propietarios de camiones cisternas particulares a precios que oscilan entre los 20 y 30 mil pesos, ya que no todos pueden esperar recibirla gratuitamente de camiones que dependen del municipio y de los contratados por SPSE.

Por ello, cansados de sufrir penurias, un grupo bloqueó el cargadero de camiones que reciben agua gratuita en el barrio Bicentenario y otro hizo lo propio en el cargadero ubicado de manera contigua al Estadio Municipal, zona del barrio Unión.

En este último también se abastecen los cisternas municipales que aprovisionan a instituciones públicas y a familias que se ven imposibilitadas de comprarla a los particulares, por lo cual ambas protestas agravaron aún más la problemática.

En el cargadero del Bicentenario también se produjeron fuertes discusiones entre manifestantes y el gerente distrital de SPSE, Daniel Barrera, intercambiándose mutuamente amenazas de denuncias judiciales, hasta que finalmente esa boca de suministro quedó anulada.

El único cargadero que permanece libre es el situado en el barrio 3 de Febrero, cerca de una planta pesquera, donde solo puedan aprovisionarse vecinos que llegan con bidones y tanques de no más de mil litros en las cajas de camionetas y en carritos mochileros.