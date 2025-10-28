Vandalizan con graffitis fachada de la Escuela 69

La comunidad educativa de la Escuela Primaria Provincial Nº 69 “Hielos Continentales” de Caleta Olivia expresó su indignación por numerosos graffitis que aparecieron en la fachada del establecimiento.

Los mismos fueron pintados con aerosol y se refieren a un pedido de justicia por un joven que fuera asesinado hace poco más de dos semanas en el barrio 17 de Octubre y por este caso hay un detenido a disposición de la justicia.

La escuela vandalizada está ubicada en el micro centro, a menos de cien metros del Gorosito y hace pocos meses se habían pintado todo su entorno.

Ya se habría radicado la denuncia en una comisaria por daños a la institución pública que no guarda ninguna relación con el homicidio de referencia.