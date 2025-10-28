Vandalizan con graffitis fachada de la Escuela 69

Los mismos fueron pintados con aerosol y se refieren a un pedido de justicia por un joven que fuera asesinado hace poco más de dos semanas en el barrio 17 de Octubre y por este caso hay un detenido a disposición de la justicia.
La escuela vandalizada está ubicada en el micro centro, a menos de cien metros del Gorosito y hace pocos meses se habían pintado todo su entorno.
Ya se habría radicado la denuncia en una comisaria por daños a la institución pública que no guarda ninguna relación con el homicidio de referencia.