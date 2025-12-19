Hallaron sin vida a un soldado voluntario del Ejército Argentino

Un soldado voluntario del Ejército Argentino fue encontrado sin vida este jueves por la tarde en su domicilio del departamento de Las Heras, en la provincia de Mendoza. El hecho es investigado por la Policía Científica provincial y la Justicia, que buscan determinar las circunstancias del fallecimiento.

La víctima fue identificada como Facundo Gabriel Lima, quien prestaba servicio en la Guarnición Ejército Mendoza. Según se informó, el cuerpo fue hallado por sus familiares alrededor de las 17:30, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades.

En el lugar intervino la Oficina Fiscal N° 1 de Las Heras, junto a peritos especializados, que trabajan en la recolección de pruebas y pericias correspondientes. Hasta el momento, no se difundieron las causas de la muerte ni se informaron hipótesis oficiales.

A través de un comunicado, el Ejército Argentino confirmó el fallecimiento y expresó su profundo pesar. Indicaron que las autoridades de la unidad donde el soldado cumplía funciones se encuentran a disposición para colaborar con todo lo que requieran las autoridades judiciales intervinientes, y manifestaron su acompañamiento a familiares, amigos y camaradas.

El hecho se produce en un contexto sensible para la fuerza, ya que en los últimos días se registraron otros episodios trágicos. En la madrugada del miércoles, un suboficial fue hallado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en Corrientes. Además, el martes se conoció el fallecimiento del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien cumplía tareas de vigilancia en la Quinta de Olivos. En ambos casos, las primeras hipótesis apuntan a suicidios, aunque las investigaciones continúan.

Tras estos acontecimientos, el presidente Javier Milei rindió homenaje a los efectivos fallecidos durante la ceremonia de entrega de sables y medallas a nuevos oficiales en el Colegio Militar de la Nación, en El Palomar. En ese marco, expresó el pesar del Gobierno Nacional y destacó la vocación y el sacrificio de los integrantes del Ejército, además de asegurar el acompañamiento institucional a las familias en este momento de profundo dolor.