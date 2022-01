Halló a sus padres biológicos, lo rechazaron y se suicidó

Una historia que fue seguida de cerca por los millones de habitantes de China tuvo un trágico desenlace: un adolescente de 17, que había pedido ayuda para encontrar a sus padres biológicos, se suicidó en una playa luego de que estos lo rechazaron una vez más.

El joven Liu Xuezhou atrajo la atención nacional por primera vez cuando publicó un video el pasado 6 de diciembre pidiendo ayuda para encontrar a su familia. El menor contó que nació entre 2004 y 2006 en la provincia de Hebei y que sus papás lo vendieron a sus padres adoptivos cuando tenía tres meses. A sus cuatro años, los tutores legales murieron en un accidente con fuegos artificiales, por lo que quedó a cargo de sus abuelos maternos adoptivos.

De acuerdo a su relato, hasta el inicio de este año estaba trabajando a tiempo parcial para pagar sus estudios en una escuela vocacional y estaba sobreviviendo. Incluso, la semana pasada, publicó una foto de una casa en ruinas, afirmando que era donde se hospedaba.

El 27 de diciembre, el chico logró conocer a su padre en Shijiazhuang, la capital de Hebei, pero el identificado como Ding Mou se negó a aceptarlo porque ya estaba formando otra familia. Días más tarde, Liu localizó a su madre biológica en Mongolia Interior y viajó para encontrarse con ella. Al igual que su exesposo, la mencionada por los medios locales como señora Zhang rechazó al adolescente y dijo que solo "quería una vida pacífica" ya que tenía otra familia.

Según Beijing News, los padres biológicos de Liu juntaron su dinero y lo enviaron de vacaciones a Sanya. El chico aceptó el viaje pero siguió pidiéndoles a sus padres que lo ayudaran con su alojamiento y ambos rechazaron la solicitud, dijo el adolescente en la red social Weibo.

El muchacho afirmó que su mamá luego bloqueó su número y sus cuentas de redes sociales, llamándolo "lobo de ojos blancos", un término chino que se usa para describir a alguien que es desagradecido, cruel y de corazón frío.

Zhang le dijo al periódico The Paper que ignoró al menor porque él seguía exigiéndole que le comprara una casa, cosa que no podía pagar.

Por su parte, el padre de Liu señaló la misma petición de joven. Sin embargo, Liu cuestionó esto y dijo que solo había solicitado que sus padres lo ayudaran a pagar el alquiler.

El 19 de enero, Liu anunció en Weibo que planeaba demandar a sus padres. "Originalmente, pensé en tus hijos y me di por vencido. Pero ahora veo que has confundido el negro con el blanco y no puedes reconocer tus propias fechorías", escribió.

Luego, el domingo por la noche, publicó lo que parecía ser una nota de suicidio en la plataforma, incitando el pánico entre sus seguidores. "En los últimos días, hubo gente atacándome y maldiciéndome en Douyin y Weibo", escribió en la nota de 10.000 palabras y agregó: "Soporté que me llamen muchos tipos de maldiciones, como ‘ve y muere rápido’, ‘repugnante’ y ‘marica’".

El lunes, su tía Chai Mou reveló ante los medios que Lui se quitó la vida en la playa de Sanya, hecho que fue confirmado por la Policía de la provincia de Hainan.