Hasta 7 mil trabajadores permanecen en sus casas

Lo afirmó el titular de la Cámara de Empresas de Servicios de la Cuenca del Golfo San Jorge. Luego aseguró que la actividad está en un 35%, pero que no hay empresas de la Cámara que hayan cerrado sus puertas.

En diálogo con LaCienPuntoUno, Ezequiel Cufré, desde la Cámara de Empresas de Servicios de la Cuenca del Golfo San Jorge sostuvo que “en este último mes se recuperó un poco la actividad pero es exiguo. Estamos en un 30% o 35%, pero es relativo. Las empresas vinculadas a la perforación no están trabajando directamente”.

En este sentido dijo que “estamos hablando de 5.000 personas, o hasta 7.000 en todo el Golfo, que están aguardando en su casa que se retomen las actividades. Algunos trabajan de forma esporádica, por turnos. Además de la pandemia hay una situación de contexto económico porque el combustible no se está vendiendo. En cuanto al aguinaldo, se pudo afrontar con mucho esfuerzo. Se pagó de forma proporcional al trabajo que ha tenido cada compañía”.

En cuanto al aguinaldo, Cufré indicó que “se hicieron acuerdos individuales para cada compañía, muchas lo pagaron en cuotas. Hay expectativa porque nos vamos a reunir con YPF. Han transcurrido cuatro meses y todos vemos con incertidumbre el tiempo que viene por delante”.

Según el exministro de Hidrocarburos, “mientras más transcurren los meses y no se retoma la actividad, vemos con más incertidumbre el futuro. Hicimos el llamado de atención para recuperar actividad genuina en la región. El barril criollo resultó algo inocuo. Todavía no se viene cumpliendo el barril criollo, y tampoco sirvió para generar trabajo y que cada empresa maneje su propia situación. Esa discusión existió pero no fue efectiva. Es necesario articularlo con la mayoría de los sectores”.

Finalmente Cufré precisó que “los perforadores han detenido su actividad totalmente desde el 20 de marzo. Lo que hay que asegurar es que los pozos activos mantengan su producción. Para esto es necesaria una perforación constante. Sin perforar, vamos a tener una caída. Si no se activa la perforación, se espera una fuerte caída en la producción para los próximos meses. Recuperar niveles de producción depende de cuál será la demanda a futuro. Si siguen las actividades paradas en el país no hay demanda”.