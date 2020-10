El Patagónico | Regionales | CORONAVIRUS - 20 octubre 2020

"Hay compañeras que por arriesgar su vida perdieron a su mamá, a sus hermanos"

Una profesional de la salud de Comodoro Rivadavia no aguantó y al borde de las lágrimas pidió responsabilidad a los comodorenses: "Tomen conciencia de no juntarse, no salir tanto, de utilizar el barbijo correctamente. Es una forma de cuidar al personal de Salud que está arriesgando su vida".