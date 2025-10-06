Hay preocupación por el estado de salud de Miguel Russo

Boca Juniors logró una abultada victoria de 5-0 ante Newell’s por la fecha 11 del Torneo Clausura y se subió a lo más alto de su zona en el torneo. Pero la nota negativa fue que Miguel Russo volvió a estar ausente por segundo partido consecutivo tras no estar en el banco de suplentes en la derrota ante Defensa y Justicia en Florencia Varela el pasado fin de semana.

Frente a este escenario, y según información a la que accedió Infobae, el estado de salud de Russo desmejoró en los últimos días. El DT de Boca está transitando una internación en su domicilio y allí está siendo atendido por su enfermedad.

En las últimas semanas, el entrenador de 69 años faltó a las prácticas del primer equipo en Boca Predio y fue Claudio Úbeda el que se hizo cargo de los entrenamientos con Juvenal Rodríguez, el otro asistente del cuerpo técnico xeneize. Hay que recordar que la semana posterior al triunfo ante Aldosivi en Mar del Plate, duelo que se disputó el pasado domingo 31 de agosto, el ex técnico de equipos como Estudiantes de La Plata, Vélez y Rosario Central se sometió a chequeos médicos y estuvo varios días internado por una infección urinaria.

En ese proceso, tuvo un cuadro de deshidratación tras la igualdad ante Central Córdoba de Santiago del Estero (2-2 en la Bombonera el domingo 21 de septiembre) por la que tuvo que atenderse e instalarse en la clínica Fleni. La última aparición pública de Russo sucedió el martes 23 cuando se lo vio en el entrenamiento del Xeneize y fue allí donde se fundió en un abrazo con Juan Román Riquelme, el presidente del club, que se hizo viral en las redes sociales tras su publicación.

Después de la goleada ante el conjunto de Cristian Fabbiani, tanto Úbeda como el capitán del equipo, Leandro Paredes, aprovecharon los micrófonos para saludar al entrenador que logró levantar la Copa Libertadores del 2007 con la camiseta azul y oro, que fue la última que obtuvo el club.