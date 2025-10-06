Waiwen Vóley y Boca Juniors visitaron el Hospital Regional

Ambos clubes llevaron este lunes esperanza y sonrisas al sector de Pediatría y Oncología del Hospital Regional.

Los planteles de Waiwen Vóley Club y Boca Juniors, compartieron este lunes una jornada muy especial en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde visitaron los sectores de Pediatría y Oncología para brindar un momento distinto a los niños y sus familias.

Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes recorrieron las salas entregando presentes, conversando con los pacientes y transmitiendo un mensaje de aliento. La iniciativa, impulsada por ambas instituciones, buscó acercar el deporte a la comunidad y acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles.

El doctor Luis Cisneros, jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Regional, valoró la visita y destacó la importancia de estos gestos solidarios:

“Siempre es bueno una cuota de alegría para chicos que están internados. Lo normal de un chico es que esté en su casa, en una plaza o en el colegio. La verdad que es muy duro tener un chico internado, y algunos durante mucho tiempo. Así que todas estas cosas dan un poco de alegría y renuevan el aire”.

Cisneros también subrayó la relevancia del deporte como vehículo de valores: “No es únicamente seguir detrás de una pelota, sino que estas cosas también son muy importantes, y es lo que hace a la filosofía del deporte”.

El jefe del servicio aprovechó la oportunidad para poner en valor el trabajo diario del personal de salud y las necesidades del área: “El servicio de pediatría es nuestro orgullo. Trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. Siempre hay cosas que faltan, pero hoy estamos funcionando. Seguimos soñando con contar con un espacio propio, un materno infantil, porque Comodoro lo merece y lo necesita”.

Finalmente, Cisneros agradeció la visita y el vínculo con el deporte: “Siempre el deporte dignifica, y esta es una de las cosas que me hace seguir apostando por él”.

La jornada dejó emociones, sonrisas y el compromiso compartido de seguir construyendo puentes entre el deporte y la comunidad.

WhatsApp Image 2025-10-06 at 12.54.24 PM Foto: Prensa Comodoro Deportes.