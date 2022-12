Hollywood se tiñó de celeste y blanco con la consagración de Messi 

Este domingo 18 de diciembre la selección argentina de fútbol se coronó como campeona del Mundial de Qatar 2022. Ante eso, fueron muchas las celebridades mundiales que saludaron a la estrella del fútbol argentino Lionel Messi. El actor de Hollywood Ashton Kutcher, fue una de ellas, que se sacó una selfie luciendo la camiseta argentina y la publicó en su cuenta de twitter con el texto: “Para Messi”.

La también actriz Catherine Zeta-Jones no se quedó atrás. Alzó un video del momento final del partido Argentina-Francia y escribió: “¡El mejor partido que he visto en mi vida! Mira, yo apoyo al Paris Saint Germain. ¿Por qué? uno se pregunta. Amo a los franceses. Pero tienen que entender; yo amo a MESSI. ¿Y lo mejor?... Mi marido (Michael Douglas) está bien con eso. ¡Así que no llores por mí ni por nadie más, Argentina! ¡¡OLE!!!”.

WhatsApp Image 2022-12-19 at 17.08.29.jpeg

Anya Taylor-Joy, la actriz nacida en los Estados Unidos pero de nacionalidad argentina y británica, compartió en su cuenta de Instagram la imagen de su televisor en el momento en el que ponchaban al capitán argentino. “Oh my God”, se le escucha decir de fondo a la protagonista de Gambito de Dama, que escribió “Messiiii” junto a un emojie de lágrimas y una bandera celeste y blanca sobre la publicación.

El actor estadounidense Christopher Mintz-Plasse, en tanto, también estuvo alentando a la Scaloneta. “Vamosss Argentinaaaa”, escribió junto a una foto suya con la camiseta celeste y blanca y sus perros que compartió en sus historias de Instagram mientras festejaba. Otra figura de cine que se pronunció alabando a Messi fue el actor Russell Crowe que en un tuit escribió: “Lionel… Icon” (Lionel, ícono).

Zoe Saldaña, por su parte, compartió varias publicaciones en sus historias de Instagram. En una se la ve brindando por el triunfo argentino. En otra, se puede ver a Messi levantando sus brazos en pleno festejo. Y, en otra, la actriz dominicana y estadounidense protagonista de Avatar subió la imagen de una pelota con los colores celeste y blanco.