Homenajes y reflexión por el Día Internacional de la Mujer

La comisión de fomento de Cañadón Seco brindó este domingo un cálido homenaje a todas las mujeres de la localidad con motivo de celebrarse su Día Internacional.

Bajo el lema “8M alzamos la voz”, el ameno encuentro también se constituyó en una jornada de reflexión y contó con la presencia del jefe comunal, Gabriel Galarza y la totalidad de integrantes de su equipo de gestión. Ç

Comenzó poco antes del mediodía en la Proveeduría Cultural, donde se ofreció un ágape y un magnífico show artístico con la actuación de la joven cantante Lina Mancera y su banda de música pop y rock “Los Fulanos”.

El acto central estaba inicialmente previsto en la Plaza de la Mujer, pero debido a la persistente lluvia se realizó en el Auditorio Comunal con una masiva presencia de referentes del género de diversos sectores de la comunidad.

En ese marco, se reseñó la historia de lucha, perseverancia y valentía de millones de mujeres de todo el mundo que a lo largo del tiempo levantaron su voz para reclamar igualdad, respeto y oportunidades, luchando contra disimiles adversidades, a modo de resignificar la fecha conmemorativa.

DISTINCIONES

Tras entonarse el Himno Nacional, las autoridades comunales se turnaron para hacer entrega de diplomas a un grupo de mujeres que se destacaron por su labor en diferentes ámbitos, trabajando incansablemente en beneficio de toda la comunidad.

Los presentes correspondieron a la sargento de policía Lorena Rodríguez (Comisaria local); sargento de policía Diana Ramírez (División Narcocriminalidad); Florencia Aparicio (División 18º de Bomberos); Araceli Llabres (Puesto Sanitario Dr. Guillermo Kuester); grupo de docentes, personal de mantenimiento e integrantes de la comisión madres del Colegio Secundario Nª 33; profesora Belén Orozco (Jardín de Infantes Nº 12; docente Melisa Buralli (Escuela Primaria Nº 23); Camila Lobos (Asociación de Mujeres de la Cultura y el Arte).

Además, se hizo especial mención a la profesora María Mercedes Barrionuevo, quien se jubila como directora regional de Escuelas Zona Norte, luego de desempañarse durante 29 años en la docencia.

Otro de los emotivos momentos tuvo como principal protagonista a Nilda Mansilla, primera trabajadora que se jubila en la comuna, a la cual se le otorgó un diploma y un ramo de flores.

Por otra parte, al finalizar el acto y tras la foto conjunta de recuerdo, como gesto significativo, la comuna entregó un obsequio a cada una de las presentes consistentes en un prendedor y un delicado collar de plata.

PALABRAS ALUSIVAS

Durante el transcurso de la ceremonia institucional, tras darse lectura a una Resolución por la cual se declara asueto el día lunes para el personal femenino de la comisión de fomento, hubo palabras alusivas por parte de referentes del género.

En principio expusieron sobre le importancias del femenino, dos estudiantes que integran el Consejo de Adolescentes de Cañadón Seco, Abigail Peralta y Candelaria Camus, en el marco de la política comunal de dar activa participación a las nuevas generaciones.

El discurso de cierre estuvo a cargo de la directora de Obras y Mantenimiento, Bárbara Romero, quien en principio puso de relieve la importancia que esta comuna otorga a las mujeres en todos los órdenes de la vida laboral, social, cultural, deportiva e institucional.

Asimismo, instó a todas sus congéneres a continuar comprometiéndose a trabajar para que la igualdad de género sea una realidad para todas.

“Este es un día de conmemoración, pero también de acciones. Esta jornada nos recuerda que la lucha es continua y por ello este 8 de marzo recordamos y celebramos a todas las mujeres que a lo largo de la historia han luchado por un mundo mejor”, puntualizó.