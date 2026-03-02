Aportes económicos para estudiantes de tres niveles

En el marco del Programa de Atención Integral para la Niñez y Adolescencia, la comisión de fomento de Cañadón Seco otorgó aportes económicos a estudiantes de tres niveles.

Se trata de apoyaturas destinadas a alumnos de niveles inicial, primario y secundario y la entrega se realizó en el transcurso de un acto celebrado el pasado jueves en el SUM de la comuna, presidido por su titular, Gabriel Galarza.

Esta política pública se concreta gracias al trabajo articulado y sostenido con el Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración.

No es un hecho aislado, sino el resultado de una convicción compartida de que el Estado debe estar presente garantizando derechos, especialmente en un contexto nacional complejo donde se promueve el ajuste sobre las políticas sociales.

En esta oportunidad se hizo efectivo el Componente I: Protección y Restitución de Derechos, orientado a fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema educativo público y gratuito.

Durante el acto se concretó la entrega de 90 apoyaturas escolares, representando una inversión total de $6.885.000 destinada directamente a los niños, niñas y adolescentes de Cañadón Seco para el inicio del ciclo lectivo.

Desde la presidencia comunal se destacó que esta inversión no es un gasto, sino una decisión de priorizar la educación como derecho humano fundamental.

La labor de la Dirección de Desarrollo y Economía Social, junto a los equipos técnicos provinciales, demuestra que la presencia activa del Estado y la coordinación institucional transforman realidades de manera concreta y efectiva.

Fuente: Comuna de Cañadón Seco