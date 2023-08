Hubo quejas por falta de boletas y demoras en algunas escuelas

A diferencia de la elección del 30 de julio, los edificios escolares contaron esta vez con todos los servicios, aunque hubo algunos inconvenientes. Una de las quejas que se produjo en varias escuelas fue la falta de boletas, sobre todo de Javier Milei. Las autoridades electorales controlaron que los votantes tuvieran todas las posibilidades de elegir, pero destacaron que La Libertad Avanza no contaba con la cantidad de fiscales necesaria para una elección.

Las personas que querían votar por el hombre de la campera y el jopo demostraron su descontento por no poder encontrar su boleta. La falta de respuestas llevó a que los posibles votantes trasladaran sus reclamos a los fiscales de Unión por la Patria y de Juntos por el Cambio. En la Escuela 119, por ejemplo, hubo un intercambio a gritos entre una ciudadana enojada y autoridades de mesa.

“No es un tema nuestro. Si ellos no tienen fiscales es un problema de ellos”, replicaron una y otra vez desde las otras alianzas.

La izquierda también sufrió el pedido de explicaciones por parte de los libertarios. Los dirigentes de la FIT-U (Frente de Izquierda y de Trabajadores–Unidad) tuvieron que ensayar una explicación rápida y básica sobre la importancia de contar con fiscales. “No son las redes sociales y los gritos de la televisión”, repitieron una y otra vez a quienes se quejaban de la falta de boletas de La Libertad Avanza.

“Hola, buenas tardes: quiero denunciar que en la escuela 160 no hay boletas de Milei y quieren que votemos en blanco o que nos retiremos sin votar”, dijo una joven que se comunicó con este medio.

DEMORAS PERO CON SERVICIOS

Otro de los inconvenientes que se registraron en las escuelas fueron las largas filas y demoras de hasta 30 minutos. En la Escuela 738 del barrio San Cayetano había mesas que no tenían personas para votar, pero otras con largas filas que hacían que se repitiera la pregunta: "¿usted vota acá?".

En la Escuela 105 del barrio Roca, cerca del mediodía, había demoras de hasta 40 minutos, pero luego se fue descomprimiendo.

Según pudo saber El Patagónico, en las escuelas de la zona sur se registró una alta concurrencia de votantes entre las 9 y las 13. “Es una tendencia que se repite, como en las elecciones de gobernador. La gente no tiene muchas ganas de votar”, sostuvo un fiscal a este diario.

La buena noticia que ofrecieron las PASO es que las instituciones contaban con el servicio de electricidad, por lo que las bajas temperaturas no se hicieron sentir a la hora de votar. Si bien muchas escuelas conservan problemas edilicios, los votantes y las autoridades de mesa no tuvieron mayores inconvenientes: “Lo bueno es que estamos con calefacción y no tenemos que andar buscando los nombres de las personas con linternas”, afirmó el fiscal de una de las principales alianzas del país.