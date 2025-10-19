Derrotó 69-66 a La Fede por una nueva fecha de la fase regular. Náutico no pudo con Hispano y Petroquímica cayó ante Ferrocarril Patagónico.

Huracán de Trelew sigue firme en el Prefederal

Con tres partidos, este sábado se disputó una nueva fecha de la fase regular -Zona Sur Patagónica- del Torneo Prefederal masculino de básquet.

En ese contexto, volvió a ganar el líder e invicto Huracán de Trelew, sumando así su novena victoria en igual número de presentaciones que le permitió asegurarse el primer puesto.

Mientras que Náutico Rada Tilly cayó en su visita a Hispano Americano de Río Gallegos, lo mismo que Petroquímica en Puerto Madryn ante Ferrocarril Patagónico.

En el gimnasio Atilio Viglione de Trelew, el local Huracán tuvo que luchar y mucho para vencer a La Fede Deportiva de Comodoro Rivadavia por 69 a 66 y así hilvanar su noveno éxito en fila.

En el “Globo” se destacaron Francisco Torres (19 puntos), Hugo Caballero (15 tantos) y Matías Rosas (13 unidades, 19 rebotes, 3 recuperos y una tapa).

En el “Bordó”, sus mejores hombres en la ofensiva fueron David Fric (17 puntos y 10 rebotes), Luis Alderete (14 tantos, aunque tuvo 7 pérdidas) y Catriel Aredes (13 unidades, 8 rebotes y 5 asistencias).

Por su parte, Hispano Americano logró su tercer triunfo en el certamen al derrotar en el gimnasio Tito Wilson de la capital santacruceña al escolta Náutico Rada Tilly por 90-87.

En el “Celeste”, se destacaron Leonardo Da Silva (19 puntos), Joel Almonacid (16 unidades, 2 recuperos y una tapa), y Agustín Acosta (15 tantos, 4 rebotes, 7 asistencias y 3 recuperos).

En el “Aurinegro”, brilló la labor del pivote Diego Romero (21 puntos, 23 rebotes y una tapa), y luego lo siguió Tomás Musotto, goleador del juego (28 tantos, 6 rebotes, 4 asistencias, 2 recuperos y 4 pérdidas). Además, Franco Varone tuvo estos números (14 unidades, 4 rebotes, 5 asistencias, 3 recuperos, con 5 pérdidas).

En el gimnasio Mariano Riquelme de Puerto Madryn, el local Ferrocarril Patagónico logró su segunda victoria. Fue al derrotar a Petroquímica de Comodoro, que lleva siete derrotas, por 66 a 52.

En el “ferroviario”, su mejor vía de gol resultó Santiago Avendaño (22 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias), mientras que Bruno Marani (11 unidades) y Emiliano Sombra (11 tantos, 7 rebotes y 4 tapas), lo secundaron en el goleo.

Por el lado del “Verdolaga”, el mejor fue Jasiel Antún (16 puntos y 8 rebotes) y luego lo siguió Lázaro Rodríguez (12 tantos).

Este domingo, mientras tanto, La Fede visitará desde las 18 a Ferro, mientras que Petroquímica hará lo propio ante el puntero Huracán a partir de las 19.

Panorama de la 10ª fecha

SABADO 18

En el gimnasio Tito Wilson - Río Gallegos

- Hispano Americano 90 / Náutico Rada Tilly 87.

En el gimnasio Atilio Viglione – Trelew

- Huracán 69 / La Fede Deportiva 66.

En el gimnasio Mariano Riquelme – Puerto Madryn

- Ferrocarril Patagónico 66 / Petroquímica 52.

DOMINGO 19

En el gimnasio Mariano Riquelme – Puerto Madryn

18:00 Ferrocarril Patagónico vs La Fede Deportiva.

En el gimnasio Atilio Viglione – Trelew

19:00 Huracán vs Petroquímica.