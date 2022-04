Huracán y Colón no pudieron vencerse en Parque Patricios

Huracán y Colón de Santa Fe empataron este martes 1-1 en Parque Patricios por uno de los partidos de la 11ª fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Jonathan Galván marcó el tanto para el "Globo" y empató -de penal- Facundo Farías para el "Sabalero".

Con este resultado, los dos equipos quedaron muy complicados de cara a la clasificación de cuartos de final.

El primer tiempo comenzó con Huracán dominando la pelota y el juego, mientras que Colón esperaba en su propio campo para salir de contra. Los primeros minutos fueron del "Globo", que no dejó que el "Sabalero" saliera de su propia mitad, y a los 11 minutos de juego logró la apertura del marcador. Jonathan Galván saltó más alto que todos dentro del área y de cabeza puso el 1-0 para el equipo local.

Después del gol, Huracán siguió manejando los hilos del encuentro sin sufrir ataques claros de Colón, que no podía hacer pie en el partido hasta que a los 33 minutos del primer tiempo logró el empate, sin merecerlo. Ramón Abila fue derribado dentro del área y el árbitro Nicolás Lamolina cobró penal, pero el juez de línea cobró offside del ex Boca, por lo que el penal no debía ser cobrado. El VAR llamó al referí y le avisó que "Wanchope" estaba habilitado, por lo que cobrar la pena máxima era correcto. Facundo Farías lo cambió por gol y se fueron 1-1 al descanso.

El segundo tiempo fue mucho más trabado y disputado en el mediocampo, y ninguno de los dos equipos logró hacerse dueño de la pelota como lo hizo Huracán en la primera mitad, hasta que a los 16 minutos del complemento llegó la polémica del partido. Ramón Abila capturó un rebote del área y puso el 2-1 para Colón, pero el VAR volvió a llamar a Lamolina para que revisara una infracción en el comienzo de la jugada. El árbitro consideró que el futbolista del "Sabalero" había cometido infracción y el gol no fue convalidado.

En los últimos minutos del partido, ambos equipos pudieron llevarse la victoria pero ninguno de los dos logró tener precisión en los metros finales. Cóccaro y Cordero lo tuvieron para el "Globo", mientras que Abila y Lértora pudieron darle los tres puntos a la visita.

Con este empate, Huracán llegó a los 12 puntos y prácticamente quedó eliminado del torneo. Por su parte, Colón alcanzó las 17 unidades y deberá esperar que Boca no gane su partido si quiere seguir teniendo chances de clasificar.

Síntesis

Huracán 1 / Colón 1

Huracán: Sebastián Meza; Guillermo Soto, Jonathan Galván, Lucas Merolla y César Ibáñez; Franco Cristaldo, Federico Fattori y Juan Gauto: Jonathan Candia, Matías Cóccaro y Rodrigo Cabral. DT: Frank Kudelka.

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado y Andrew Teuten; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora y Christian Bernardi; Ramón Abila y Facundo Farías. DT: Julio Falcioni.

Goles PT: 11' Jonathan Galván (H), 33' Facundo Farías de penal (C).

Cambios ST: 16' Santiago Pierotti x Teuten (C), 17' Jhonatan Sandoval x Meza (C), 21' Patricio Toranzo x Gauto (H) y Mateo Bajamich x Cabral (H), 36' Nicolás Cordero x Candia (H), 44' Lucas Beltrán x Abila (C).

Amonestados: Garcés, Abila, Goltz, Aliendro (C). Galván (H).

Incidencias: no hubo.

Arbitro: Nicolás Lamolina

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.