Huracán y Ferro ascendieron a la Liga Federal

El “Globo” venció a La Fede 90-76 y el “Ferroviario” superó a Náutico Rada Tilly 67-40. El Final Four se define este domingo en Trelew.

Huracán de Trelew y Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn lograron este sábado el ascenso a la Liga Federal 2026 de básquet masculino, al ganar sus encuentros de semifinales del Final Four del Prefederal.

En ese contexto, Huracán, que sigue con puntaje ideal, ya que no perdió desde que arrancó la competencia, superó a La Fede Deportiva de Comodoro Rivadavia por 90-76 y se metió en la definición del Final Four que se desarrolla en el gimnasio Atilio Viglione de Trelew.

En el “Globo” trelewense, los destacados fueron Francisco Torres (21 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias) y Hugo Caballero (21 puntos, 4 rebotes y 3 recuperos). Además fue valioso lo de César Martínez (14 unidades y 10 rebotes).

Por el lado del “Bordó”, el mejor fue el pivote David Fric, goleador del partido con 23 puntos, 9 rebotes y 2 recuperos. Emanuel Ferreyra lo escoltó con 17 puntos, 2 recuperos y 3 pases gol, mientras que Luis Alderete aportó 12 unidades, con 4 asistencias.

El rival del invicto Huracán será Ferrocarril Patagónico, que derrotó con amplitud a Náutico Rada Tilly por 67-40.

En el “ferroviario”, los mejores fueron Bruno Mararini con 17 puntos y 3 rebotes, Tomás Martín (14 tantos, 5 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos) y Emiliano Sombra (10 unidades y 14 rebotes).

En el “Aurinegro”, el escolta Alejandro Ivetich (11 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias) y el pivote Diego Romero (9 unidades y 15 rebotes), fueron sus mejores hombres en la ofensiva.

De esa manera, este domingo, desde las 16, se jugará el partido por el tercer puesto entre Náutico y La Fede, y a continuación, la final entre el local Huracán y Ferro, ambos con el objetivo logrado.

……………

Panorama – Final Four (Semifinales)

SABADO 15

- Huracán (Trelew) 90 / La Fede Deportiva (Comodoro Rivadavia) 76.

- Náutico Rada Tilly 40 / Ferrocarril Patagónico (Puerto Madryn) 67.

DOMINGO 16

16:00 Náutico Rada Tilly vs La Fede Deportiva (Tercer puesto)

19:00 Huracán vs Ferrocarril Patagónico (Final).