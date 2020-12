Ian McKellen, Gandalf en El Señor de los Anillos, se vacunó

El actor británico recibió la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, y pidió a todos que no duden en dársela para protegerse y proteger a los demás de los contagios.

El actor británico Sir Ian McKellen, quien interpretó al mago Gandalf en las películas de “El Señor de los Anillos”, dijo que estaba eufórico después de recibir su primera dosis de la vacuna para el COVID-19 de Pfizer y pidió que nadie dude en ponérsela para protegerse y proteger a los demás de los contagios.

El estatal Servicio Nacional de Salud (NHS, por su sigla en inglés), que está llevando adelante el programa masivo de vacunación de COVID en Gran Bretaña, publicó varias fotos de McKellen, vestido con una camiseta azul y una bufanda a rayas con los colores del arco iris, subiendo el pulgar al recibir la inyección.

Por su parte, el legendario actor, de 81 años de edad, compartió la experiencia en su cuenta de Instagram y manifestó: "Es un día muy especial, cualquiera que haya vivido tanto tiempo como yo está vivo gracias a que ha recibido vacunas anteriores", comenzó explicando Sir McKellen.

Y continuó: "La aceptación entre la generación mayor debería ser del 100%, porque te la pones no solo por ti mismo, si no por las personas cercanas a vos. Estás haciendo tu parte por la sociedad", añadió el actor, que no dudó en mostrar el proceso que vivió para animar a quienes aún tienen dudas.

"Por supuesto, es indoloro... es aceptable. Y poder conocer al personal del Servicio Nacional de Salud y agradecerles lo duro que han estado trabajando ha sido una ventaja, no dudaría en recomendarlo a cualquiera. Me siento muy afortunado de haberme puesto la vacuna", concluyó en su post Ian McKellen junto a una foto posterior al pinchazo.

ITV habló con el ganador de seis premios Laurence Olivier, un Globo de Oro, un Tony, un premio del Sindicato de Actores, un BIF, y dos premios de la Crítica Cinematográfica; y candidato al Oscar, al BAFTA y al Emmy tras recibir la vacuna y éste les dijo: "La próxima vez que venga, bueno no, seis días después de que venga les daré a todos un gran abrazo. ¿Está permitido? No lo sé".

"Esa es la verdadera ventaja de todo esto, ver lo que funciona y lo que no funciona en este país, y me parece que el NHS está en lo más alto de la lista de instituciones que sí funcionan", señaló McKellen, que también es reconocido por interpretar a Magneto en la saga X-Men.

"Por supuesto, sé que no estaría vivo si no fuera por el NHS. Soy un poco mayor que el NHS pero cuando era niño, tener un buen tratamiento médico disponible cuando era necesario, qué maravillosa idea", continuó.

Hablando de la vacunación, dijo: "Es invasiva, por supuesto, parece un arma - una aguja - pero no lo es, ¡es un amigo!. Animaría a todo el mundo a hacer lo más sensato, no sólo por ellos mismos sino por todos los demás porque si estás libre de virus eso ayuda a todos los demás, ¿no es así?", cerró.

Casi 140.000 personas han recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer en Gran Bretaña desde que comenzaron a darla el 8 de diciembre. Las personas mayores de 80 años están en el grupo más prioritario.

Estrella del teatro y el cine británicos desde la década de 1960, McKellan alcanzó un nuevo tipo de fama global en la década del 2000 cuando interpretó a Gandalf en las películas basadas en las novelas de J.R.R. Tolkien, dirigidas por Peter Jackson.

McKellan es la última celebridad británica en difundir que recibió la vacuna de COVID-19, parte de un esfuerzo colectivo por llevar tranquilidad a la población con dudas sobre su seguridad. La chef y escritora de libros de cocina Prue Leith, de 80 años, quien presenta el exitoso programa de televisión “The Great British Bake Off”, también publicó una foto suya recibiendo la vacuna. El cantante Marty Wilde y el presentador y actor Lionel Blair atravesaron la misma experiencia. En el Reino Unido, los primeros en recibir la vacuna son los trabajadores de la salud, las personas mayores y quienes viven en hogares de cuidado. La segunda vacuna la recibirán 21 días después de la primera.