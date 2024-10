Importante acto de camioneros y otros gremios en rutas 3 y 26

“Esto es parte de una jornada de lucha en todo el país. Todo lo que tiene que ver con el transporte hoy paró y la medida se lleva adelante a lo largo y ancho del país con absoluta normalidad y en forma pacífica”, sostuvo Jorge Taboada, secretario general del sindicato de Camioneros.

El exdiputado nacional considera que “tenemos que convertirnos en un grupo de resistencia a las medidas que lleva a delante este gobierno, que viene atentando contra todo, de la clase media para abajo, metiéndose con los jubilados; la salud pública; la educación pública; los trabajadores en relación de dependencia; los que no tienen trabajo; los comedores”.

En ese contexto, añadió que “hoy debe haber una oposición seria. Los que tienen que discutir esto en el Congreso no lo hacen y alguien tiene que decirle al gobierno ‘acá estamos, dispuestos a luchar contra estas medidas. Transporte está dando una respuesta. Entendemos que se están pasando todos los límites”.

LA INCERTIDUMBRE DE AEROLINEAS

Por su parte Carolina González, delegada de la Asociación del Personal de Aerolíneas Argentinas (APA), agregó que “vinimos para mostrar la unidad entre los trabajadores, sobre todo hoy que hay un paro que nos afecta a quienes trabajamos en el transporte”.

Calificó de “tremendo lo que quieren hacer con Aerolíneas; llevar adelante una privatización sin sentido, puramente ideológica contra Aerolíneas. Nosotros tenemos congelados los sueldos, que son muy bajos, desde hace más de cinco meses. Nos están llevando a una asfixia económica total, a lo que se suma no saber si en dos meses vamos a seguir teniendo trabajo… si nos van a desguazar. No sabemos qué va a pasar”.

No obstante, González sostuvo que “nunca perdemos las ganas de salir a la calle, a luchar, pero hay mucha angustia, incertidumbre, tristeza, más que nada por la cuestión económica que atravesamos hace varios meses, pero sabemos que estamos en la última recta; que antes de fin de año habrá una definición”.

En dicho contexto, la trabajadora señaló que “la estamos viendo fea. No hay diálogo entre el sindicato y la empresa. No sabemos en qué términos se va a llevar a cabo la privatización. Ayer a la comisión en la Cámara de Diputados llevaron al exgerente de Marsans. Fue una provocación muy grande; algo nos están queriendo decir. Creo que, si se da, no va a ser en buenos términos la privatización”.

DOCENTES PRECARIZADOS

Finalmente,Daniel Murphy, secretario general de ATECh, resaltó como “muy necesaria” la medida de fuerza de este miércoles, acotando que los organizadores del paro “están planteando una unidad que es necesaria”, ejemplificando con el caso de su gremio, donde “no tuvimos reunión paritaria, como dice el ministro. El sueldo no alcanza. Necesitamos que se dé respuesta a lo salarial. Hubo apenas un 6 por ciento de recomposición cuando tenemos docentes con salarios de 500 mil pesos, que es el caso de un ingresante. No puede ser que haya que trabajar 14 horas para ver recién ahí si llegamos a una canasta básica”.

Admitió Murphy que “nos frena ir al paro el tema del descuento”, denunciando además que “hay aprietes de personas que no firman escritos pero a través de las direcciones amenazan con cerrar cursos. Eso es pérdida de trabajo y de derechos educativos”.