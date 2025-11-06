La víctima denunció el hecho al llegar a la terminal y el conductor dio aviso a la Policía. La Justicia declaró legal la detención y habilitó cuatro meses de investigación penal.

Imputado por tocamientos a una pasajera durante un viaje desde El Bolsón

Un hombre fue imputado por el delito de abuso sexual simple, acusado de realizar tocamientos a una pasajera mientras viajaban en un colectivo que se dirigía desde El Bolsón hacia Bariloche el pasado 3 de noviembre.

Según la acusación, el episodio ocurrió durante el trayecto. Al llegar a la terminal de destino, el conductor —quien previamente asistió a la víctima— dio aviso a personal policial. Los efectivos intervinieron de inmediato y concretaron la detención del sospechoso en el lugar.

En la audiencia realizada, el juez de Garantías llevó adelante el control de detención y declaró su legalidad, al considerar que el procedimiento se ajustó a la normativa vigente. La defensora oficial tampoco objetó la medida y solicitó que se garantizara la continuidad de los tratamientos médicos que el imputado recibe por una enfermedad crónica. Para ello, se dispuso la articulación con el hospital local y un centro de salud especializado.

La fiscalía mencionó como evidencia la denuncia radicada por la víctima y un informe de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), que evaluó el riesgo como leve. En este marco, el juez tuvo por formulados los cargos y habilitó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria.

Además, ordenó medidas cautelares de rigor para asegurar el cumplimiento del proceso judicial mientras avanza la etapa investigativa. La defensa adelantó que trabajará otra teoría del caso durante el plazo establecido.

Fuente: Ministerio Público de Río Negro