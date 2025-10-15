Incautan 700 kilos de carne de guanaco durante un control policial

Un operativo realizado por la policía en la zona rural de Gaiman terminó con el secuestro de 700 kilos de carne de guanaco transportados ilegalmente.

El hallazgo se produjo este lunes durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional N°25, cuando efectivos de la Comisaría local detuvieron la marcha de una camioneta Ford F100 que se dirigía hacia Trelew.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes notaron manchas de sangre en la tapa de la caja. Dentro del rodado se hallaron varias bolsas negras que contenían cortes de carne. El conductor, que reconoció haber estado cazando en campos cercanos, también presentaba manchas en su ropa. En total, se contabilizaron aproximadamente 15 bolsas con restos de unos 26 guanacos faenados.

En el procedimiento participaron peritos de Criminalística y testigos civiles. Durante la revisión, también se secuestró un arma larga calibre .223 marca Horizon equipada con mira telescópica y bípode. Aunque el arma contaba con registro y habilitación para su tenencia, fue incautada para las pericias correspondientes.

La carne, según informaron las autoridades, no estaba apta para el consumo debido a su estado de descomposición y fue incinerada de manera inmediata. El operativo fue supervisado por los jefes de la dependencia policial y se notificó a la Dirección de Flora y Fauna Silvestre de Chubut.

Fernando Bersano, titular del área, ordenó elevar el acta de infracción para continuar con las actuaciones legales y verificar la documentación del arma secuestrada. No se informó, por el momento, si el conductor quedó detenido o si enfrentará cargos penales.