Incendio de pastizales en Ciudadela puso en riesgo viviendas

Bomberos Voluntarios de Km 8 combatieron un fuego declarado en la ladera del cerro La Cruz. Un vecino tuvo que ser asistido.

Un importante incendio de pastizales se desató este domingo por la tarde en la ladera del cerro La Cruz, en el barrio Ciudadela, lo que generó preocupación entre los vecinos debido a la cercanía de las llamas con una zona habitada. Bomberos Voluntarios del Destacamento 2 de Km 8 trabajaron con dos móviles para contener el avance del fuego.

Durante el operativo, un vecino que colaboraba junto a bomberos y efectivos policiales se descompensó y sufrió un fuerte dolor en el pecho. Fue asistido de inmediato por personal del servicio de emergencias 107, que llegó al lugar para brindarle atención médica.

Las tareas de control se concentraron en el sector ubicado sobre la ladera del cerro, en la salida sur de la ruta 39 de Gas del Estado, a la altura del barrio Padre Corti, camino a Diadema. Bomberos trabajó con líneas de ataque rápido para evitar que las llamas alcanzaran las viviendas cercanas.