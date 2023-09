Incómoda situación de un argentino en EE.UU. por pagar con 100 dólares cara chica

"Casi no me lo aceptan", contó un usuario de TikTok luego de narrar su experiencia en la caja de un reconocido supermercado.

Un argentino utilizó su cuenta de TikTok para relatar el curioso episodio que vivió en Estados Unidos. La secuencia se dio luego de que el protagonista de esta historia intentara pagar una compra con un billete de 100 dólares emitido en 1995.

“Estuve haciendo compras en Ross y pagué con un billete de 100 dólares cara chica. Me tuvieron aproximadamente cinco minutos revisándolo y casi no me lo aceptan, a pesar de ser de curso legal”, explicó el usuario @tonycoast.

“En Estados Unidos sí o sí se los tienen que aceptar. En caso de que un empleado no se los quiera tomar, pidan amablemente hablar con un manager para decirle que es un billete de curso legal”, indicó.

Luego agregó: “Tengan en cuenta que es muy raro ver este tipo de billetes que en Argentina abundan a lo loco”. En su testimonio, también remarcó que “no en todos los lugares de Estados Unidos aceptan sus propios billetes”.

Fue allí cuando expresó que el vendedor le manifestó que “nunca había visto un billete tan viejo”, aunque “no era tan viejo”. “Lo miró 50 veces, así que bueno, pero que lo tengan en cuenta”, completó.

Un usuario le respondió: “La propia Reserva Federal lo sostiene. Le hacés un bardo hermoso alegando discriminación”. Tony, a su vez, reveló: “En dos temporadas de invierno laburando en Montana fue la primera vez que me pasó”.