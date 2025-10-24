Independiente logró su primer triunfo en el torneo Clausura

Goleó 3-0 a Platense en el partido pendiente de la 6ª fecha de la Zona “B”. Los goles los marcaron Gabriel Abalos, Felipe Loyola y Lautaro Millán.

Independiente de Avellaneda obtuvo este viernes su primera victoria en el torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol al golear de local 3-0 a Platense.

El partido, que estaba pendiente de la sexta fecha, se jugó en el estadio Libertadores de América, y tuvo el arbitraje de Luis Lobo Medina.

Los goles del equipo de Gustavo Quinteros los marcaron Gabriel Abalos -en la primera etapa- y el chileno Felipe Loyola y Lautaro Millán, ambos en el complemento.

El encuentro fue bastante chato. Al “Rojo” se lo notaba nervioso, por estar sin victorias y porque el mismo clima no ayudaba. El “Calamar”, también en un mal momento, solo apostaba a la presión y a forzar algún error del local.

Aún así, con muy poco, Independiente hacía más que la visita. Casi a los 14 minutos, Lautaro Millán metió una pelota desde la derecha para el ingreso de Luciano Cabral. El ex Comisión de Actividades Infantiles se la llevó y definió ante la salida del arquero, pero la pelota fue mansa y la defensa despejó rápidamente.

El segundo tiempo siguió siendo igual de chato, aunque con Independiente un poco más voraz. Gustavo Quinteros buscó darle más frescura al equipo con los ingresos de Felipe Loyola y Walter Mazzantti, y le dio resultado.

A los 25 minutos, Santiago Montiel picó por la izquierda y recibió un pase de Mazzantti. Contrario a lo que acostumbra, jugó con un centro para Loyola, quien cabeceó y pasó la pelota por arriba de Federico Losas para poner el 2-0.

Y todavía quedaba tiempo para algo más, algo que iba a pasar. Llegando el final del partido, Iván Marcone habilitó a Lautaro Millán y lo dejó mano a mano. El juvenil definió ante la salida de Losas y estampó el 3-0 definitivo.

A pesar de la victoria, el “Rojo” permanece en el último puesto de la Zona “B” ahora con 9 puntos, mientras que el “Calamar”, se quedó en el 13º lugar con 11 unidades.

En la próxima fecha, Independiente recibirá a Atlético Tucumán, mientras que Platense será local ante Sarmiento de Junín.