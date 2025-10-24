Di María metió a Central en la Copa Libertadores

Con gol de penal del campeón del mundo, el “Canalla” se impuso 1-0 a Sarmiento de Junín en los 45’ que tenían pendientes de la 7ª fecha del Clausura.

Rosario Central, de la mano de Angel Di María, derrotó 1-0 a Sarmiento de Junín y con ese resultado, se clasificó para jugar la próxima edición de la Copa Libertadores 2026, a falta de tres fechas para el final del torneo Clausura.

El mini partido de 45 minutos, que se jugó en el estadio Eva Perón, tuvo el arbitraje de Andrés Merlos. El gol del partido lo marcó Di María desde el punto del penal en el segundo minuto de tiempo adicional.

Este encuentro, que se completó este viernes, correspondió a la 7ª fecha de la Zona “B” y se había suspendido por la gran cantidad de agua acumulada en la cancha del “Verde”.

El primer tiempo se disputó el 30 de agosto, cuando las tormentas no dejaron que se dispute la totalidad del encuentro en casa de Sarmiento. La postergación cambió las realidades de ambos equipos, y Central llegó a este encuentro con la chance de clasificar a playoffs y asegurarse un lugar en la Libertadores.

Los 45 minutos se dividieron en dos tiempos de 23' y 22'. En ellos tomó la iniciativa el “Canalla”, generando situaciones de gol más claras, pero también generó sus acercamientos Sarmiento. A segundos del cierre, Lucas Acosta le cometió infracción a Angel Di María y le dio un penal de oro a la visita, convertido por el propio campeón del mundo.

Con este resultado, Sarmiento quedó 8° de la Zona B con 15 unidades, junto a Atlético Tucumán e Instituto de Córdoba, y en la próxima fecha visitará a Platense en Vicente López. Central, por su parte, marcha 1° del grupo sumando 27 puntos, al igual que Deportivo Riestra, y visitará a “La Gloria” en Córdoba por la 14ª fecha.