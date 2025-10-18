Boca perdió en el primer partido tras el fallecimiento de Russo

El “Xeneize”, con Claudio Ubeda como DT, cayó de local 2-1 ante Belgrano de Córdoba.

Boca Juniors, en su primer partido con Claudio Ubeda como DT, tras el fallecimiento de Miguel Angel Russo, perdió este sábado de local 2-1 ante Belgrano de Córdoba en el marco de la 13ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se jugó en La Bombonera, tuvo el arbitraje de Pablo Dóvalo. El “Pirata” se fue con la victoria por los goles de Lucas Passerini y Leandro Paredes, en contra. El tanto “xeneize” fue obra de Exequiel Zeballos.

Más allá de que ambos tuvieron ocasiones en la primera parte, ninguno estuvo certero en los metros finales. Recién en el complemento fue que los dos equipos inflaron la red y entregaron un buen espectáculo.

Passerini rompió el cero desde los doce pasos, tras un pisotón del defensor Lautaro Di Lollo.

Minutos después, tras un tiro libre de Lucas Zelarrayán desde el vértice derecho del área, la pelota cayó en el primer palo donde Passerini la volvió a meter al punto penal y Paredes se la llevó puesta, aumentando la ventaja para el ´Pirata´.

El delantero Exequiel Zeballos descontó para Boca a los 20 minutos del complemento. Tras una gran habilitación del uruguayo Miguel Merentiel sobre la derecha, el delantero Zeballos sacó un zapatazo cruzado y recortó distancias en el marcador.

Los dirigidos por Claudio Ubeda intentaron igualar, estuvieron cerca y contaron con chances, pero al final fue victoria para Belgrano.

Con ese resultado, Boca quedó en el séptimo puesto de la Zona “A” con 17 puntos, mientras que Belgrano trepó al cuarto lugar con 18 unidades.

En la próxima fecha, Boca irá a La Plata para jugar con Estudiantes, mientras que el cuadro de Ricardo Zielinski, recibirá a Tigre.