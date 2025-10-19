Con goles de Edwuin Cetré y Guido Carrillo, el “Pincha” se impuso de local por 2-0 ante Gimnasia y Esgrima.

Estudiantes ganó el clásico de La Plata y es único líder de la Zona A

Estudiantes se quedó este domingo con el clásico de La Plata al derrotar de local por 2-0 a Gimnasia y Esgrima en el marco de la 13ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el Estadio UNO “Jorge Luis Hirschi”, tuvo el arbitraje del internacional Facundo Tello, y los goles los marcaron el colombiano Edwuin Cetré y Guido Carrillo.

El primer tanto del encuentro llegó sobre el final del primer tiempo. Carrillo bajó un centro de Román Gómez y Cetré conectó un potente cabezazo que dejó sin chances a Insfrán.

En el principio del segundo tiempo, los dirigidos por Eduardo Domínguez siguieron dominando el encuentro y alcanzaron el segundo tanto del partido.

A los 52′, Augusto Max le regaló la pelota a Carrillo y el delantero no perdonó: remate raso que pasó entre las piernas de Insfrán y desató el delirio de la hinchada local.

Con este resultado, el equipo de Eduardo Domínguez quedó en lo más alto de la Zona “A”, con 21 puntos, mientras que el “Lobo”, se ubica en el 12º lugar del Grupo “B” con 12 unidades.

En la próxima fecha, Estudiantes recibirá a Boca Juniors, mientras que Gimnasia, visitará en el Mäs Monumental a River Plate.