River cortó la mala racha al vencer al Talleres de Tevez

River Plate se reencontró este sábado con la victoria en el torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol al vencer de visitante por 2-0 a Talleres de Córdoba por la 13ª fecha.

El partido, que se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes, tuvo el arbitraje de Ariel Penel. Los goles los marcaron el campeón del mundo Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza.

En un inicio de partido muy parejo, Talleres tuvo la primera con un remate de Rick; luego, Maximiliano Salas probó desde fuera del área. El local contó con otro disparo de Matías Galarza que se fue desviado, pero el “Millonario” acertó en una muy buena maniobra colectiva, zurdazo al palo de Milton Casco y aparición goleadora de Gonzalo Montiel.

Sobre el cierre, Talleres marcó el empate tras un rebote, pero fue anulado a instancias del VAR por posición adelantada.

En el inicio del segundo tiempo, con cambios en ambos equipos, el conjunto cordobés tuvo dos aproximaciones en los pies de Mateo Cáceres y un cabezazo de Rick que contuvo Franco Armani.

Apenas superados los 20 minutos, Facundo Colidio fabricó una jugada espectacular, con caño incluido, y le cedió el gol a Maximiliano Meza (ambos futbolistas habían ingresado apenas un instante antes).

Gracias a esta buena victoria, el equipo de Marcelo Gallardo pudo recomponerse de las últimas derrotas y sumó tres puntos importantes para acomodarse en la zona y, además, en la tabla anual de cara a la clasificación de la próxima edición de la Copa Libertadores.

El próximo compromiso será el viernes que viene, cuando se enfrente a Independiente Rivadavia, también en Córdoba, por la semifinal de la Copa Argentina.

Con esa victoria, el equipo de Marcelo Gallardo que cortó así una racha de cuatro derrotas en fila en el campeonato, saltó al cuarto puesto de la Zona “B” con 21 puntos.

Talleres, mientras tanto, se quedó en el 11º lugar con 14 unidades.

En la próxima fecha, la “T” visitará a Vélez Sarsfield en Liniers, mientras que River, que ahora se ubica segundo en la tabla anual, recibirá en el estadio Mäs Monumental a Gimnasia y Esgrima de La Plata.