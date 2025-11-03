Individuo alcoholizado efectuó disparos al aire y fue detenido

Un joven de 23 años quedó detenido en la comisaría de Gobernador Gregores por efectuar disparos al aire con un revólver calibre 38.

El incidente se registró alrededor de las 05.30 del domingo frente al local nocturno “Paja Brava”, ubicado en la esquina de las calles Luis Sánchez y Perito Moreno.

El informe dado a conocer por la División Comunicaciones de la Policía de Santa Cruz señala que personal de la citada dependencia que realizaba tareas preventivas fue alertado por una persona de sexo femenino, quien refirió que momentos antes un hombre habría efectuado dos disparos al aire con un arma de fuego.

Al advertir la presencia del móvil patrullero, el sujeto ingresó al interior del local nocturno donde arrojó el arma dentro del depósito de agua del inodoro del baño de caballeros, intentando posteriormente disimular su accionar.

El individuo fue rápidamente reducido e identificado, constatándose que presentaba signos de ingesta alcohólica. Fue trasladado al nosocomio local y posteriormente alojado en la dependencia policial, quedando a disposición del Juzgado Penal con asiento en Puerto Santa Cruz.

En el lugar del suceso, el personal actuante efectuó una inspección ocular y rastrillaje, hallando una munición calibre 9x19 mm y un arma de fuego tipo revólver calibre .38. Los elementos fueron secuestrados bajo cadena de custodia para las pericias correspondientes.

Asimismo, se tomó declaración testimonial a la testigo que presenció el hecho, quien ratificó la secuencia de los acontecimientos ante la autoridad policial.

Posteriormente, a las 10:50 horas del mismo día, se labró acta de notificación judicial al causante, haciéndosele saber que, conforme lo dispuesto por la sede judicial interviniente continúa detenido en carácter comunicado.