Intentaron robar una bici y terminaron presos

El damnificado persiguió a los ladrones, quienes fueron aprehendidos por la policía a pocas cuadras de donde intentaron robar.

Pasadas las 23:20 del viernes, en la Comisaría de Kilómetro 8 se recibió un llamado que alertaba que sobre la calle Código 2434, habían ingresado al patio trasero de una vivienda dos hombres con vestimenta oscura.

Los individuos pretendían sustraer una bicicleta rodado 29 marca Philco, pero al darse cuenta de la presencia del propietario de la casa, emprendieron la huida.

El damnificado los persiguió hasta la calle Base Irizar lugar donde personal policial aprehendió a los sospechosos.

Los detenidos fueron identificados en el informe policial como Bruno Z. (31 años) y Matías G. (35 años).