Intentaron robar vehículos militares de un tren del Ejército Argentino

Un grupo de cinco personas intentó abrir un vagón de una formación del Ejército Argentino que trasladaba vehículos y equipamiento militar hacia Chaco. La custodia frustró la maniobra y los delincuentes huyeron.

Un insólito hecho ocurrió el pasado 23 de agosto en la localidad santafesina de Ángel Gallardo, donde un tren del Ejército Argentino fue blanco de un intento de robo. La formación trasladaba cerca de 1.000 toneladas de vehículos y pertrechos militares destinados al “Ejercicio Libertador”, una operación que contempla el alistamiento de 80 vehículos.

Según informaron fuentes oficiales, cinco personas intentaron abrir el último vagón de la formación con el objetivo de sustraer vehículos militares. Sin embargo, la custodia a bordo logró frustrar la maniobra y los asaltantes escaparon sin concretar el ilícito.

El tren, operado por el Ferrocarril Belgrano Cargas con apoyo de Trenes Argentinos Cargas, transportaba camiones tácticos Oshkosh FMTV M1083, vehículos blindados 4×4 Alvis Táctica y cazacarros SK-105 Kürassier.

“Si bien no es tan rápido como otros medios, un ferrocarril tiene capacidad para trasladar gran cantidad de tropas y equipos a largas distancias”, señalaron desde el Ejército Argentino. Además, destacaron que “las rutas ferroviarias permiten configurar líneas logísticas protegidas, seguras y más difíciles de interrumpir que las carreteras abiertas”.