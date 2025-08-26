Docente fue filmada robando a sus alumnas en un profesorado

El hecho ocurrió en la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” de Victoria. La profesora fue grabada por estudiantes que sospechaban de reiterados robos de dinero en el aula. La Justicia ya imputó a la mujer y la institución tomó medidas disciplinarias.

Una insólita situación salió a la luz en un profesorado de la ciudad de Victoria, Entre Ríos: una docente fue filmada mientras sustraía pertenencias de sus propias alumnas dentro del aula. El video, registrado con un celular oculto por las estudiantes, se viralizó en las últimas horas y derivó en una denuncia judicial.

El episodio ocurrió el jueves pasado en el profesorado de Ciencias de la Educación de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco”. Dos alumnas de quinto año, cansadas de notar faltantes de dinero en sus bolsos desde hacía meses, decidieron colocar un teléfono grabando en el aula para descubrir al responsable.

“Cuando revisaron las imágenes, comprobaron que la profesora que dictaba la clase era la persona que les revisaba las carteras”, relató Martín Tello, jefe de Policía de Victoria, en diálogo con Telefé Rosario. Tras confirmar el robo, las jóvenes radicaron la denuncia esa misma noche.

Según relataron los alumnos, la mujer solía aprovechar los recreos para llevarse el dinero. Incluso, en ocasiones enviaba a quienes permanecían en el aula a Secretaría con alguna excusa, para quedarse sola y revisar las pertenencias.

La Policía secuestró el material fílmico y lo presentó ante el fiscal Jorge Gamal Taleb, quien imputó a la docente, que será indagada en las próximas horas.

Por su parte, la Escuela Normal Superior emitió un comunicado en el que informó que se adoptaron “de manera inmediata las intervenciones y medidas pertinentes en el marco de la Potestad Disciplinaria”, y calificó el episodio como un “hecho aislado” que no representa la labor del cuerpo docente.