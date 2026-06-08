Quiénes serán los herederos del Indio Solari y cuántos millones dejó

La muerte del Indio Solari volvió a poner sobre la mesa una pregunta que inevitablemente aparece alrededor de las grandes figuras de la música.

Más allá del impacto cultural de su obra, también surgieron dudas sobre quiénes podrían heredar su patrimonio. En principio, su esposa Virginia “Viru” Mones Ruiz y su único hijo, Bruno Solari, serían los herederos directos.

El dato no es menor porque Carlos Alberto Solari siempre mantuvo una reserva extrema sobre su vida privada y también sobre sus asuntos económicos. A diferencia de otros artistas de su nivel de popularidad, nunca hizo ostentación de sus bienes ni habló con comodidad sobre cifras. Por eso, cualquier cálculo sobre su fortuna aparece rodeado de estimaciones, versiones periodísticas y pocos datos oficiales.

Durante años, distintos informes intentaron dimensionar el patrimonio del Indio Solari a partir de su carrera con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sus discos solistas y los recitales multitudinarios que protagonizó después de la separación de la banda. Algunas estimaciones señalaron que su fortuna podría haber superado los 20 millones de dólares.

Ese número habría surgido como una actualización de cálculos anteriores que, en 2012, ubicaban su patrimonio cerca de los 13 millones de dólares. Sin embargo, el propio músico rechazó públicamente esas versiones y llegó a definirlas como "un total dislate", sin dar precisiones sobre su situación financiera real ni sobre el valor de sus bienes.

El mayor peso de esa posible fortuna estaría ligado a su actividad artística. Sus conciertos como solista convocaron durante años a cientos de miles de fanáticos, con eventos que movían una estructura enorme y generaban ingresos importantes por venta de entradas. El show de Olavarría de 2017 suele aparecer entre los ejemplos más citados por la magnitud que alcanzó su figura en vivo.

A eso se suma otro activo clave: los derechos de autor. Las canciones que grabó con Los Redondos y su producción posterior como solista continúan reproduciéndose en plataformas digitales, radios, televisión y otros espacios comerciales. Aunque no hay cifras públicas, su catálogo es considerado uno de los más valiosos del rock argentino por el peso histórico y emocional que conserva.

Ante la falta de información pública sobre un eventual testamento, la herencia quedaría vinculada a su núcleo familiar más cercano: Viru, su compañera durante más de cuatro décadas, y Bruno Solari, el único hijo del músico. Pero incluso si las cifras millonarias nunca se confirman, hay una parte de esa sucesión que excede cualquier cálculo: las canciones, el mito ricotero y una obra que seguirá generando memoria, escucha y también valor.