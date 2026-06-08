Viru consoló a una fan quebrada en la despedida del Indio

La histórica compañera del Indio Solari protagonizó uno de los momentos más emotivos del velatorio en Villa Domínico al contener a una joven que lloraba frente al féretro.

En medio de la multitudinaria despedida a Carlos “Indio” Solari, una escena cargada de emoción se convirtió en uno de los momentos más recordados del velatorio realizado en Villa Domínico. Virginia Mones Ruiz, conocida como Viru y compañera del músico durante 45 años, se acercó a una joven fan que lloraba desconsoladamente junto a las vallas de acceso al féretro y la contuvo con un abrazo y palabras de aliento.

La mujer, que siempre mantuvo un perfil bajo, decidió acercarse a la seguidora al advertir su angustia. Tomándola del rostro con ambas manos, le pidió serenidad y le aseguró que podía permanecer allí el tiempo que necesitara. Luego, en un gesto que conmovió a los presentes, le prometió: “Yo le doy el beso al Indio de tu parte”.

El intercambio quedó registrado en un video que rápidamente se difundió en redes sociales. Para muchos seguidores, la imagen sintetizó el clima que atravesó la despedida del artista y el vínculo construido durante décadas entre Solari y su público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/angulita/status/2063951714600816705&partner=&hide_thread=false El video de Viru consolando a una ricotera quebrada, que decir... pic.twitter.com/0WKxfNCc5t — angulita (@angulita) June 8, 2026

La emoción continuó cuando otras asistentes se acercaron a Viru para agradecerle su acompañamiento al músico a lo largo de los años. Entre lágrimas, le expresaron su reconocimiento por el papel que desempeñó durante la extensa trayectoria del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La escena tuvo lugar durante un velatorio que reunió a una multitud de seguidores. Desde que se conoció la noticia de la muerte del músico, miles de personas participaron de distintas manifestaciones de homenaje que culminaron en Villa Domínico, donde largas filas de fanáticos aguardaron durante horas para darle el último adiós.

Al cierre de la ceremonia, la familia difundió un mensaje de agradecimiento dirigido tanto a quienes participaron de la organización como a quienes se acercaron a despedir al artista. En el texto evocaron una frase habitual de Solari sobre las despedidas y destacaron el acompañamiento recibido durante una jornada marcada por la emoción colectiva.