El Juzgado Federal de San Martín hizo lugar a un amparo sindical presentado por la Asociación del Personal del INTA y dispuso que, en caso de incumplimiento, el Estado Nacional deberá pagar $10 millones por día. La medida alcanza también al Instituto Nacional de Semillas y al de Vitivinicultura.

La Justicia ordenó frenar el pase a disponibilidad en el INTA y aplicó una multa diaria

La jueza federal Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, resolvió este martes hacer lugar a una presentación de la Asociación del Personal del INTA en el marco de un amparo sindical, que buscaba frenar el pase a disponibilidad de más de 300 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Semillas y el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

En su resolución, la magistrada intimó al Estado Nacional a cumplir de manera inmediata la medida y advirtió que, en caso de incumplimiento, se aplicará una sanción económica de 10 millones de pesos diarios en favor de los trabajadores, con posibilidad de reajuste.

Además, el fallo contempla la posibilidad de girar copias a la Justicia Penal Federal para investigar una eventual desobediencia por parte de las autoridades responsables, lo que podría derivar en un delito previsto en el artículo 239 del Código Penal.

La medida se conoció este 26 de agosto y representa un fuerte respaldo judicial a los reclamos gremiales en defensa de la estabilidad laboral de los organismos estatales vinculados a la investigación y producción agropecuaria.