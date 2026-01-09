Intentó violar a su vecina y cuando llegó la policía se escondió bajo el sommier

El abuso sexual ocurrió en un inquilinato del barrio Belgrano y la víctima alcanzó a escapar. La defensa del imputado reclamó la prisión domiciliaria.

Un depravado del barrio Belgrano de esta capital que quiso violar a su vecina quedó preso luego de ser acusado por una integrante del Ministerio Público Fiscal (MPF). El hecho ocurrió en la madrugada de este último miércoles. El hecho fue calificado provisoriamente como tentativa de abuso sexual con acceso carnal.

La asistente letrada Analía García formuló cargos contra un hombre identificado por sus iniciales como J.L.T. por haber intentado abusar sexualmente de una mujer que es su vecina, durante la madrugada del 7 de enero, en un inquilinato ubicado en el barrio Belgrano de la ciudad de Neuquén.

De acuerdo con la acusación fiscal, alrededor de las 4 de la madrugada, el imputado ingresó sin autorización al departamento de la víctima cuando esta se disponía a descansar. Tras una discusión previa, se retiró del lugar, pero minutos después regresó y se acostó junto a ella. En ese contexto, la tomó del cuello, la despojó de sus prendas de vestir y le realizó tocamientos en sus partes íntimas, mientras le profería amenazas verbales e intentó violarla. La mujer logró escapar y pedir auxilio, primero a su madre y luego a vecinos del inquilinato. El acusado se dio a la fuga al advertir la presencia policial, aunque fue demorado minutos después dentro del mismo inmueble, oculto debajo de un sommier.

El hecho fue calificado provisoriamente como tentativa de abuso sexual con acceso carnal, en carácter de autor (artículos 42, 45 y 119, tercer párrafo del Código Penal), y se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria.

Pedido de prisión domiciliaria

Durante la audiencia, la asistente letrada García solicitó la prisión preventiva del imputado por el plazo de un mes, al sostener que existen riesgos procesales, principalmente para la integridad física y emocional de la víctima, quien reside en el mismo inquilinato. Además, argumentó peligro de fuga, al señalar que el acusado no cuenta con trabajo ni arraigo acreditado en la ciudad, y remarcó la gravedad del hecho, la reiteración de conductas previas y la situación de extrema vulnerabilidad en la que quedó la víctima.

La defensa se opuso al pedido y propuso medidas menos gravosas, como la fijación de un domicilio alternativo con familiares, presentaciones diarias ante una comisaría y una prohibición de acercamiento, o subsidiariamente una prisión preventiva por un plazo menor.

El juez de garantías Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos y resolvió hacer lugar parcialmente al planteo de la fiscalía. Consideró acreditado el riesgo para la víctima y la falta de arraigo del imputado, y dispuso la prisión preventiva por el plazo de 15 días, con el objetivo de permitir la constatación de un eventual domicilio alternativo y la revisión de la medida.

Acusado de violar a la pareja de un amigo

El mes pasado, otro hecho de abuso ocurrido en esta capital, atravesó la primera etapa del proceso con la formulación de cargos.

De acuerdo a la investigación del MPF, el imputado cometió el hecho el 18 de mayo de 2025 entre las 6:30 y las 6:50 de la mañana. El acusado concurrió a una actividad en el casino de la ciudad de Neuquén, junto a un amigo y la pareja de éste. Pasadas las 6 se retiraron en el auto de la víctima. Como la mujer estaba en estado de ebriedad y había discutido con su pareja, el imputado se encargó de conducir el vehículo. En un tramo del trayecto, el amigo del imputado descendió del auto y le pidió que lleve a la mujer a su casa y vuelva a buscarlo. En esas circunstancias, el acusado trasladó a la mujer a su vivienda y una vez allí, la violó. Luego volvió a donde estaba el otro hombre.

El hombre fue acusado por abuso sexual con acceso carnal pero no quedó preso.