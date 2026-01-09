El Gobierno pagó el tramo de la deuda por u$s4.300 millones

Reunió los fondos tras el acuerdo con bancos por un nuevo préstamo REPO y el ingreso de u$s 707 millones por la venta de las represas del Comahue. La administración Milei también confirmó la cancelación de u$s2.541 millones correspondientes al SWAP que le había otorgado Estados Unidos.

El Gobierno nacional pagó este viernes el primer vencimiento de u$s4.300 millones en concepto de bonos Globales y Bonares. Se trata del primer gran desafío del año, que se afrontó con depósitos del Tesoro, el ingreso por la venta de represas y el REPO.

Los depósitos del Tesoro en el Banco Central (BCRA) se ubicaban en u$s1.963 millones, según los últimos datos disponibles. Además, recientemente ingresaron u$s707 millones por la venta de las represas del Comahue.

Posteriormente, la autoridad monetaria acordó un pase pasivo (REPO) con seis entidades financieras internacionales, por u$s3.000 millones, a un plazo de 372 días, con lo cual el Gobierno completó de esta manera el pago del pasivo.

El Central pagará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que implica un costo financiero cercano al 7,4% anual.

De acuerdo a un análisis de CEPEC, "es mejor tasa que 2025 y 2024, lo que implica menor prima de riesgo, deuda más barata. Señal de confianza financiera, pero sigue siendo un roll de liquidez, no un flujo autónomo de la balanza de pagos".

Este jueves, las reservas brutas internacionales escalaron más de u$s500 millones, a u$s44.781 millones. Según informaron fuentes oficiales a Ámbito, la suba se explicó por el ingreso del Repo, pero se le descontó el giro de los fondos para el pago de los Globales.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el pago de capital de los Globales es de u$s1.522 millones y los intereses por u$s1.042 millones. También resta el pago de los Bonares que es de u$s1.187 millones de capital y u$s462 de intereses.

Los Globales, según precisó el economista Gabriel Caamaño, están depositados afuera, por lo que la plata se gira al exterior, mientras que los bonares que en su mayoría son locales y el pago queda en los encajes.

TAMBIÉN EL SWAP

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) canceló en diciembre la totalidad del tramo activado del swap con el Tesoro de los Estados Unidos. Se trata de los u$s2.541 millones, que formaron parte del salvataje que Donald Trump le extendió al gobierno de Javier Milei en la previa de las elecciones legislativas.

Como ya es habitual, el primer anuncio lo hizo Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU. Minutos después, el BCRA lo ratificó a través de un comunicado.

La cancelación se habría realizado a través de otra fuente de endeudamiento. Fuentes del mercado estimaron, en función de los números del balance del BCRA, que el repago del tramo activado del swap con el Tesoro de EEUU se realizó con un préstamo del BIS de Suiza.

El parte de prensa de la entidad que preside Santiago Bausili señala que, en diciembre, "canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por u$s20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025".

El acuerdo de estabilización al que hace referencia la autoridad monetaria es el que estableció los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes, en medio de la fuerte tensión cambiaria que enfrentó el gobierno en la antesala de las elecciones parlamentarias.