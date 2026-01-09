Corte programado de energía afectará a numerosos barrios

La interrupción del servicio será el domingo 11 de enero, entre las 6 y las 12 horas, a pedido de TRANSPA S.A., para realizar tareas de mantenimiento.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que el próximo domingo 11 de enero, desde las 06:00 y hasta las 12:00 horas, se llevará adelante un corte programado del suministro eléctrico en distintos barrios de Comodoro Rivadavia.

La interrupción del servicio se realizará a pedido de la empresa transportista de energía TRANSPA S.A., con el objetivo de efectuar tareas de mantenimiento en las instalaciones que abastecen a los sectores afectados.

Los barrios alcanzados por el corte serán: Quirno Costa, Isidro Labrador, José Fuchs, San Martín, Ceferino, Jorge Newbery, Las Flores, La Floresta, La Loma, Pietrobelli, San Cayetano, Máximo Abásolo, Moure, Petroleros Privados, Los Tres Pinos, Cordón Forestal, Los Bretes, Cerro Solo, Pueyrredón, Roca, Abel Amaya, Juan XXIII, 30 de Octubre, Las Américas, Stella Maris y Humberto Beghin (Barrio Industrial).

Desde la cooperativa aclararon que la realización de los trabajos estará sujeta a condiciones climáticas favorables y recomendaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el lapso indicado.

Para mayor información, se puede consultar el sitio oficial: www.scpl.coop