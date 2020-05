Internaron a la diputada Nadia Ricci por una afección cardíaca

Su cuadro clínico evolucionaba favorablemente ya que “se encuentra estable, compensada y se le continúan realizando estudios cardiovasculares”, precisó el director médico de ese nosocomio, Pablo Ortiz, al ser consultado esta tarde por El Patagónico.

La legisladora radical que integral el bloque Nueva Santa Cruz, es integrante del voluntariado del Hospital Distrital de su localidad y ayer se le detectó presión alta y arritmia, por lo que los médicos de ese hospital dispusieron que sea trasladada a un centro asistencial de mayor complejidad.

Generalmente este tipo de derivaciones en ámbito de la salud pública provincial se venían haciendo hacia el Hospital Zonal de Caleta Olivia, pero debido a que el mismo está preparado para atender prioritariamente a pacientes que puedan acusar síntomas de COVID 19, quedó prestablecido a través del Comité Operativo de Emergencias (COE) que sea el Hospital Meprisa el receptor de pacientes de otras localidades de la zona norte.

Por prescripción médica por ahora no se le permite utilizar su teléfono celular y en lo posible no recibir visitas. No obstante, según lo reveló el diario digital Nuevo Día, esta mañana se hizo presente el vicegobernador Eugenio Quiroga, para conocer el estado de salud de la legisladora.

(Foto: Diario Nuevo Día)