Intiman a creadoras de contenido para adultos por no declarar ingresos

ARCA comenzó a enviar notas de reclamo y algunas creadoras aseguran no haber recibido más de 300 mil dólares.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso bajo la lupa los ingresos generados por creadoras argentinas de contenido en OnlyFans. Recientemente, inició el envío de comunicaciones de control por presuntas irregularidades en sus declaraciones fiscales.

Una creadora de contenido de OnlyFans denunció a través de redes sociales haber recibido una notificación por ingresos cercanos a los USD 300.000 que figurarían como no declarados durante el período 2022-2024. Sin embargo, asegura que nunca recibió ese dinero. Según su relato, la deuda estimada, sumando impuestos, intereses y multas, supera los $150 millones.

El caso pone el foco en una situación que enfrentan quienes crean material para la plataforma de contenidos para adultos a través de agencias encargadas de administrar sus cuentas, gestionar los cobros y organizar la actividad comercial. Según el testimonio, estas intermediarias retenían la mayor parte de la facturación y pagaban a las creadoras apenas un porcentaje de los ingresos o un monto fijo mensual, que en algunos casos rondaba los USD 1.500.

“Me reclaman impuestos sobre dinero que nunca recibí y no tengo cómo afrontar esa deuda ni cómo solucionar”, dijo la creadora.

La notificación de ARCA indica: “De acuerdo con la información aportada por terceros, hemos detectado que obtuviste durante los períodos 2022 y/o 2023 y/o 2024 ingresos provenientes de actividad en cuentas de su titularidad y/o bajo su administración o gestión en plataformas digitales conocidas como redes sociales, los cuales no han sido debidamente declarados”.

Desde el organismo aclaran que se trata de una fiscalización electrónica que se envía a muchos contribuyentes por presuntas inconsistencias y tiene que ser respondida.

La dificultad aparece cuando los registros de las plataformas y los medios de cobro no reflejan necesariamente cuánto dinero recibió cada persona. Aunque las agencias controlaban la operatoria y concentraban buena parte de los ingresos, las cuentas de OnlyFans y los mecanismos de pago estaban a nombre de las propias creadoras.

De esta manera, quienes aseguran haber recibido solo una fracción de lo facturado podrían encontrarse frente a reclamos tributarios calculados sobre montos muy superiores a los que efectivamente percibieron.

La situación se vuelve más compleja porque, según el relato, muchas de las agencias dejaron de operar o desaparecieron. Como consecuencia, las creadoras conservan documentación limitada para reconstruir los movimientos de dinero y demostrar cómo se distribuían los ingresos.

Entre los elementos disponibles figuran conversaciones de Telegram y algunos comprobantes de pagos. Esa documentación podría resultar relevante para establecer las condiciones de contratación, las funciones que cumplían las agencias y los montos que efectivamente llegaban a las titulares de las cuentas.